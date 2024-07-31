Новые пошлины на популярные товары ударят по кошельку каждой российской семьи

Две страницы в перечне отданы под кондитерские изделия, включая печенье и вафли разных видов. И если рост цены на сладости как-то можно пережить, снизив их потребление, то вот с шампунями, дезодорантами и моющими средствами это сделать сложнее, считают эксперты.