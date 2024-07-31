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Новые пошлины на популярные товары ударят по кошельку новосибирцев

Новые пошлины на популярные товары ударят по кошельку каждой российской семьи

31 июля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Новые пошлины на популярные товары ударят по кошельку новосибирцев

В России начали действовать новые пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран. Причем эти товары — широкого потребления: кондитерские изделия, печенье, туалетная вода, шампуни, моющие и чистящие средства.

Повышенные пошлины распространяются на товары, произведенные в странах, «которые нарушают экономические интересы Российской Федерации». Среди них западные страны, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Теперь ставка на перечисленные товары составляет 35% от таможенной стоимости, на вино и пиво — 20%. На строительные материалы пошлина доходит до 50%, пишут «Новые известия».

Как повышение пошлины коснется потребителей

В перечне товаров большую долю занимают товары повседневного спроса — средства гигиены, бытовая химия. Эксперты утверждают, что по той же зубной пасте российская промышленность не покрывает нужды потребителей. Значит, спрос на импортную продукцию не снизится. Просто платить придется больше. В качестве ответной меры аналитики прогнозируют увеличение поставок продукции из Китая.

Та же ситуация с парфюмерией, средствами для макияжа и ухода за кожей — правда, это касается только косметики польского производства.

Две страницы в перечне отданы под кондитерские изделия, включая печенье и вафли разных видов. И если рост цены на сладости как-то можно пережить, снизив их потребление, то вот с шампунями, дезодорантами и моющими средствами это сделать сложнее, считают эксперты.

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Стройматериалы, такие, как фанера и обои, бьют рекорды — теперь они будут облагаться пошлиной в 50% от стоимости. В немилость попали и автомобильные аккумуляторы, верхняя одежда (почему-то только мужская), ружья, винтовки, патроны из недружественных стран.

Найти любимые товары, которые теперь будут стоить дороже, можно в официальном документе.

Фото: 1MI

Почему так происходит

Аналитик Александр Разуваев называет одной из целей Минфина уравновешивание расходов на импорт и поступлений от экспорта. В свою очередь, Минпромторг сокращает импорт в попытках нагнать спрос на товары российского производства.

Справка

За первые шесть месяцев 2024 года таможенные сборы в РФ выросли на 500 млрд и составили 3,361 трлн рублей.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Россия#Пошлина
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