Подрядчик станции «Спортивная» обжалует решение мэрии о расторжении контракта

Первоначально сдача станции «Спортивная» была запланирована на 2022 год, однако в начале июля срок был продлен до 25 декабря 2024 года. Строительство станции началось в 2019 году. В декабре прошлого года глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что станция может быть введена в эксплуатацию до весны 2024 года, отметив при этом отсутствие замечаний по качеству выполненных работ.