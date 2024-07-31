Подрядчик станции «Спортивная» обжалует решение мэрии о расторжении контракта

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В начале этой недели стало известно о решении расторгнуть контракт с застройщиком станции «Спортивная». Основными причинами такого решения назвали тотальные срывы сроков сдачи объекта.
«Сначала причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года. К сожалению, сегодня мы видим, что работы на станции не производятся, и причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации. Соответственно подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта», — пояснил начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодлаев.
Он дополнил, что городу сейчас особенно необходима станция, так как люди не могут добраться до открытой в прошлом году новой ледовой арены.
Контракт пообещали расторгнуть 6 августа, после чего мэрия начнет поиски нового подрядчика. В мэрии Новосибирска пояснили, что заключение нового контракта будет возможно только после получения положительной оценки достоверности сметной стоимости от ФАУ «Главгосэкспертиза». Новый срок сдачи объекта будет установлен после завершения всех необходимых мероприятий.
Компания «Спецтрансстрой» комментирует свое решение обратиться в суд следующим образом:
«С конца 2021 года мы неоднократно обращались к заказчику с просьбой о корректировке проекта. С января 2022 года мы рекомендовали внести изменения в проектную документацию в связи с коллизиями в проекте и изменениями в законодательстве РФ».
Также в компании уточнили, что заказчик начал заниматься повторной экспертизой проекта только в конце 2022 года, а положительное заключение Главгосэкспертизы по основным разделам технической части было получено лишь в апреле 2024 года. В настоящее время департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МУП «МетроМир» все еще не получили заключение Главгосэкспертизы по достоверности сметной стоимости.
Суд обязал застройщика станции «Спортивная» вернуть метрополитену 278 млн рублей. По данным подрядчика, компания выполнила работы на сумму более 900 млн рублей. Однако департамент не может принять и оплатить эти работы из-за отсутствия повторного положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости.
В компании пояснили: «В связи с тем, что заказчик не производит своевременную приемку выполненных работ и их оплату, мы не смогли своевременно оплатить налоги и рассчитаться с поставщиками материалов, оборудования и субподрядчиками, в результате чего были заблокированы счета».
Первоначально сдача станции «Спортивная» была запланирована на 2022 год, однако в начале июля срок был продлен до 25 декабря 2024 года. Строительство станции началось в 2019 году. В декабре прошлого года глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что станция может быть введена в эксплуатацию до весны 2024 года, отметив при этом отсутствие замечаний по качеству выполненных работ.