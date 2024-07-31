Рабочий рухнул с крыши школы в центре Новосибирска

Инцидент произошел в школе №29 на Октябрьской улице, уточнили в ведомстве. Травмированного мужчину увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. По ч. 1 ст. 216 УК РФ виновному лицу грозит до трех лет лишения свободы.