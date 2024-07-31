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Рабочий рухнул с крыши школы в центре Новосибирска

Рабочий рухнул с крыши школы в центре Новосибирска

31 июля 2024, 05:54
Фото: 1MI, СУ СК по Новосибирской области
Вечером 30 июля в ходе ремонта крыши в центре Новосибирска рабочий упал с высоты, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел в школе №29 на Октябрьской улице, уточнили в ведомстве. Травмированного мужчину увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. По ч. 1 ст. 216 УК РФ виновному лицу грозит до трех лет лишения свободы.

Как установили следователи, при проведении работ на объекте не соблюдали правила техники безопасности.

Умер младенец, которого отчим избил из-за плача в Новосибирске
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В июне на стройке в Ленинском районе погиб 40-летний рабочий. Монтажник упал в шахту лифта.

Далеко не всегда фигуранты подобных уголовных дел получают реальные сроки. Согласно практике, чаще всего суд назначает лишение свободы условно или штраф. Ранее суд назначил наказание в виде обязательных работ прорабу, признанному виновным в гибели рабочего.

30 июля стало известно, что в больнице умер младенец, которого ударил об пол отчим. Он пробыл в коме с 12 июля.

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