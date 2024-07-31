Школьные линейки 1 сентября отменили — в чем причина

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
1 сентября выпадает на воскресенье. Именно по этой причине принято решение о переносе даты проведения торжественных мероприятий. В мэрии уточнили, что это решение касается муниципальных учебных заведений.
«Проведение линеек, посвященных „Дню знаний“, планируется 02.09.2024», — сообщили на запрос редакции в департаменте образования мэрии Новосибирска.
Дата проведения линеек регламентируется Постановлением мэрии Новосибирска. В настоящий момент нормативный документ находится на согласовании.
В 2024/2025 учебном году школы Новосибирской области примут 38 тысяч первоклассников. Сейчас идет второй этап приемной кампании, когда подать заявления на поступление в школы могут не только по месту жительства.
Ранее мэрия анонсировала открытие самой большой школы в городе. Она находится в Октябрьском районе.