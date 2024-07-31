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Школьные линейки 1 сентября отменили в Новосибирске

Школьные линейки 1 сентября отменили — в чем причина

31 июля 2024, 04:06
Фото: 1MI

Школьные линейки 1 сентября отменили в Новосибирске

В 2024 году 1 сентября линек в среднеобразовательных школах Новосибирска не будет, о причинах Atas.info рассказали в мэрии.

1 сентября выпадает на воскресенье. Именно по этой причине принято решение о переносе даты проведения торжественных мероприятий. В мэрии уточнили, что это решение касается муниципальных учебных заведений.

«Проведение линеек, посвященных „Дню знаний“, планируется 02.09.2024», — сообщили на запрос редакции в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Дата проведения линеек регламентируется Постановлением мэрии Новосибирска. В настоящий момент нормативный документ находится на согласовании.

Как сэкономить на подготовке к школе, рассказали жителям Новосибирска
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В 2024/2025 учебном году школы Новосибирской области примут 38 тысяч первоклассников. Сейчас идет второй этап приемной кампании, когда подать заявления на поступление в школы могут не только по месту жительства.

Ранее мэрия анонсировала открытие самой большой школы в городе. Она находится в Октябрьском районе.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Школа#1 сентября
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