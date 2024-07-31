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Станислав Берёзкин и Евгений Ковалевский

Сибиряки вернулись домой после трех лет кругосветного плавания

31 июля 2024, 09:08
Фото: Russian Ocean Way
Станислав Берёзкин и Евгений Ковалевский
1 июля 2021 года участники кругосветной экспедиции отправились в путь из Кронштадта на надувном парусном тримаране, спустя три года путешественники вернулись домой, о чем рассказали в социальных сетях.

Возглавил экспедицию новосибирец Станислав Берёзкин, его напарником выступил томич Евгений Ковалевский. Команда пережила за это время многое. Смельчаки терпели крушения в Тихом океане, отбивались от акул. Возвращались в Россию через Турцию по Черному морю. Впервые увидев российский берег за три года скитаний, путешественники испытали радость, которую не смогли оценить в полной мере из-за усталости после сложного мореплавания.

«Мы это делали для себя, для своих друзей и во имя истории», — сказал Евгений Ковалевский.

При этом участники экспедиции уверены: чувства захлестнут их позже.

Видео: Russian Ocean Way

Капитан Станислав Берёзкин сравнил кругосветное путешествие с восхождением на гору-восьмитысячник. Возвращение домой он назвал «отложенным счастьем».

«Сложно было с первого до последнего дня. У альпинистов нет эмоций — они все эмоции отдают на восхождение. Так и мы со Стасом все эмоции отдали во время этого долгого пути. Думаю, все эмоции будут позже. И слезы будут, и близкие и родные нас обнимут», — говорит сибиряк.
Фото: Russian Ocean Way
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