Сибиряки вернулись домой после трех лет кругосветного плавания

Возглавил экспедицию новосибирец Станислав Берёзкин, его напарником выступил томич Евгений Ковалевский. Команда пережила за это время многое. Смельчаки терпели крушения в Тихом океане, отбивались от акул. Возвращались в Россию через Турцию по Черному морю. Впервые увидев российский берег за три года скитаний, путешественники испытали радость, которую не смогли оценить в полной мере из-за усталости после сложного мореплавания.