Сибиряки вернулись домой после трех лет кругосветного плавания

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Возглавил экспедицию новосибирец Станислав Берёзкин, его напарником выступил томич Евгений Ковалевский. Команда пережила за это время многое. Смельчаки терпели крушения в Тихом океане, отбивались от акул. Возвращались в Россию через Турцию по Черному морю. Впервые увидев российский берег за три года скитаний, путешественники испытали радость, которую не смогли оценить в полной мере из-за усталости после сложного мореплавания.
«Мы это делали для себя, для своих друзей и во имя истории», — сказал Евгений Ковалевский.
При этом участники экспедиции уверены: чувства захлестнут их позже.
Капитан Станислав Берёзкин сравнил кругосветное путешествие с восхождением на гору-восьмитысячник. Возвращение домой он назвал «отложенным счастьем».
«Сложно было с первого до последнего дня. У альпинистов нет эмоций — они все эмоции отдают на восхождение. Так и мы со Стасом все эмоции отдали во время этого долгого пути. Думаю, все эмоции будут позже. И слезы будут, и близкие и родные нас обнимут», — говорит сибиряк.