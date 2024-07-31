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Published Сегодня, 08:52

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Блогеры будут получать штрафы

Треш-стримы запретили распространять в России — блогерам грозят штрафы до 1 млн

31 июля 2024, 08:52
Фото: 1MI
Блогеры будут получать штрафы

Миллион штрафа грозит треш-стримерам из Новосибирска

Блогеров, которые ведут треш-стримы, будут штрафовать за создание такого контента, данный закон приняли российские власти.

Контент таких стримеров запретят распространять. Это будет считаться оскорблением человеческого достоинства, а также выражением неуважения к обществу.

В соцсетях начнут мониторить такие стримы и удалять его с просторов интернета. Авторов, а также участников, такой контента будут штрафовать до 1 млн рублей, передает телеканал «Саратов24». Такое наказание грозит юридическим лицам и до 100 тысяч для физических.

Напомним, ранее мы рассказали про замедление YouTube в России, к чему нужно быть готовым и когда это случится.

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