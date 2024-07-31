Треш-стримы запретили распространять в России — блогерам грозят штрафы до 1 млн

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Контент таких стримеров запретят распространять. Это будет считаться оскорблением человеческого достоинства, а также выражением неуважения к обществу.
В соцсетях начнут мониторить такие стримы и удалять его с просторов интернета. Авторов, а также участников, такой контента будут штрафовать до 1 млн рублей, передает телеканал «Саратов24». Такое наказание грозит юридическим лицам и до 100 тысяч для физических.
Напомним, ранее мы рассказали про замедление YouTube в России, к чему нужно быть готовым и когда это случится.