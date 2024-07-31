Треш-стримы запретили распространять в России — блогерам грозят штрафы до 1 млн

В соцсетях начнут мониторить такие стримы и удалять его с просторов интернета. Авторов, а также участников, такой контента будут штрафовать до 1 млн рублей, передает телеканал «Саратов24». Такое наказание грозит юридическим лицам и до 100 тысяч для физических.