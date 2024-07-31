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У орлана появился птенец

У белоголового орлана из Новосибирского зоопарка родился единственный птенец

31 июля 2024, 05:55
Фото: В. Габов, Е. Черненко, А. Лаптенко / Новосибирский зоопарк
У орлана появился птенец
В Новосибирском зоопарке произошло знаменательное событие: у белоголового орлана родился первый птенец, о чем рассказал зверинец.

Молодые белоголовые орланы впервые стали родителями. Птенец появился на свет в конце мая. Первое время птицы настолько оберегали детеныша, что не подпускали в клетку даже сотрудников зоопарка. Они сами выращивают и кормят свое чадо.

Сейчас орланы готовят птенца к самостоятельности. Вот-вот малыш может полететь, а также сам искать пропитание.

Мама и папа все равно оберегают маленького орлана. Сейчас он выглядит не так, как его родители. Он темный, пушистый и с каждым днем становится все больше и больше.

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