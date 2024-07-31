У белоголового орлана из Новосибирского зоопарка родился единственный птенец

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Молодые белоголовые орланы впервые стали родителями. Птенец появился на свет в конце мая. Первое время птицы настолько оберегали детеныша, что не подпускали в клетку даже сотрудников зоопарка. Они сами выращивают и кормят свое чадо.
Сейчас орланы готовят птенца к самостоятельности. Вот-вот малыш может полететь, а также сам искать пропитание.
Мама и папа все равно оберегают маленького орлана. Сейчас он выглядит не так, как его родители. Он темный, пушистый и с каждым днем становится все больше и больше.