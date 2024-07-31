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Всё это время мальчик находился в коме

Умер младенец, которого отчим избил из-за плача в Новосибирске

31 июля 2024, 05:31
Фото: СУ СК по Новосибирской области
Всё это время мальчик находился в коме
10-месячный малыш скончался в больнице, с 12 июля за его жизнь боролись врачи, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

30 июля в Новосибирске умер 10-месячный ребенок, которого отчим избил из-за плача. Мужчина ударил ребенка о твердый предмет, когда укладывал спать.

«По версии следствия, 12 июля 2024 года в одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. С места преступления 10-месячного потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он через несколько дней скончался», — рассказала корреспонденту Atas.info официальный представитель регионального СУ СК Елена Коновалова.

В его отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Вероятно, что дело переквалифицируют в связи со смертью потерпевшего.

Видео: СУ СК по Новосибирской области
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Напомним, мать ребенка рассказала, что в тот вечер ее сожитель пришел домой не в духе и под алкоголем. Несмотря на это, она доверила ему уложить ребенка. Когда она вернулась в комнату — малыш был без сознания, а утром не проснулся. Тогда мать и забила тревогу.

У женщины есть две старшие дочери.

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