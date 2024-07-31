Умер младенец, которого отчим избил из-за плача в Новосибирске

Напомним, мать ребенка рассказала, что в тот вечер ее сожитель пришел домой не в духе и под алкоголем. Несмотря на это, она доверила ему уложить ребенка. Когда она вернулась в комнату — малыш был без сознания, а утром не проснулся. Тогда мать и забила тревогу.