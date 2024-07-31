Условия, как в концлагере: сотрудники «ГЭТ» жалуются Путину на работу в трамваях

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Больше ста сотрудников филиала №4 «Левобережный», принадлежащего «Горэлектротранспорту» в мае подписали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении работники сравнили свои условия с концлагерем. По их словам, руководств выдает неудобную одежду для работы, летом не защищает их от солнца в кабинетах, а зимой — оставляет без отопления.
При этом в филиале закрыли столовую и стоматологическую поликлинику. Подкрепляют это все массовым лишением премий и урезанием зарплат. В некоторых случаях на сотрудников даже оказывают психологическое давление, пишет Сибкрай.ru.
После первой публикации издания условиями труда в «ГЭТ» заинтересовались в прокуратуре, уже организована проверка. Вместе с тем 5 июня была организована встреча с коллективно, где присутствовал вице-мэр Олег Клемешов. Он выслушал претензии трамвайщиков, ответил на некоторые вопросы и пообещал решить все проблемы. Однако сотрудники итоги встречи называют неутешительными: они считают, что власть их не услышала и улучшения не предвидятся.
Не дождавшись серьезных перемен в кадровой политике, сотрудники филиала №4 «Левобережный» обратились к президенту РФ. В письме говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам по перечисленным выше основаниям и переполненной чашей людского терпения. За проводимые долгие годы политику руководством МКП „ГЭТ“ геноцида как морального, так и физического по отношению к руководству и рабочим: оказания психологического давления, порождения стрессовых ситуаций, создания психологического дискомфорта, издания различного рода приказов и проведения проверок по надуманным основаниям, унижения как сотрудников и как людей, отношения как к людям самого низкого сословия; некомпетентность в данной сфере и абсолютную юридическую безграмотность; отсутствия кадровой и социальной политики; поиск собственной выгоды; „кумовство“; умышленное нарушении трудового и иного законодательства, отсутствие должного реагирования со стороны Константина Прокина и творящих беспредел руководителей „ГЭТ“, патологическую ненависть к своим сотрудникам (как руководителям, так и рабочим) просим вас оказать нам активную действенную помощь».
В своем обращения трамвайщики требуют отставки руководства «ГЭТ», в частности — директора Константина Прокина, начальника службы движения Сергея Колмарева, начальника ГО и ЧС Валерия Киржайкина и начальника отдела охраны труда Павла Сковородина.
Власти отреагировали на некоторые жалобы сотрудников. Например, на просьбу вернуть предыдущего руководителя заявили, что он написал заявление о переводе филиал №5 «Правобережный».
Также в мэрии рассказали о невозможности заменить 51,8 км трамвайных путей — на это потребуется 5,2 млрд рублей, которых у администрации нет. То же касается контактной сети, которая изношена на 88% — ее отдали на аутсорсинг.
Что касается сходов трамваев с рельсов, то в мэрии пообещали оснастить трамваи устройствами фиксации скорости. По словам чиновников, из 13 случаев сходов 5 произошли по вине водителей.