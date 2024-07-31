Условия, как в концлагере: сотрудники «ГЭТ» жалуются Путину на работу в трамваях

После первой публикации издания условиями труда в «ГЭТ» заинтересовались в прокуратуре, уже организована проверка. Вместе с тем 5 июня была организована встреча с коллективно, где присутствовал вице-мэр Олег Клемешов. Он выслушал претензии трамвайщиков, ответил на некоторые вопросы и пообещал решить все проблемы. Однако сотрудники итоги встречи называют неутешительными: они считают, что власть их не услышала и улучшения не предвидятся.