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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В пределах Москвы и Петербурга начнут ездить беспилотные трамваи

В пределах Москвы и Петербурга начнут ездить беспилотные трамваи

31 июля 2024, 08:37
Фото: Дептранс Москвы
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, в соответствии с которым вводится экспериментальный правовой режим по внедрению беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Как передает newkhakasiya.online, организаторы проекта заявили, что будут следить за техническим состоянием трамваев, проводить их регулярное обслуживание в целях безопасности.

На первом этапе беспилотные трамваи будут выходить вместе с водителем-испытателем. После того, как они наездят 150 часов или 3000 километров, управление будет передано удаленному оператору, а трамваи начнут передвигаться автономно.

Столичные власти убеждены, что это нововведение позволит оперативно и безопасно внедрить беспилотный рельсовый транспорт.

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