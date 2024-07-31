В пределах Москвы и Петербурга начнут ездить беспилотные трамваи

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как передает newkhakasiya.online, организаторы проекта заявили, что будут следить за техническим состоянием трамваев, проводить их регулярное обслуживание в целях безопасности.
На первом этапе беспилотные трамваи будут выходить вместе с водителем-испытателем. После того, как они наездят 150 часов или 3000 километров, управление будет передано удаленному оператору, а трамваи начнут передвигаться автономно.
Столичные власти убеждены, что это нововведение позволит оперативно и безопасно внедрить беспилотный рельсовый транспорт.