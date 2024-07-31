Ветхий пешеходный мост может рухнуть в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:48
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Максим Кудрявцев, глава Новосибирска, распорядился о недопущении возможного обрушения моста, который проходит через речку Тула в Кировском районе.
Ранее ситуацию с переправой для пешеходов назвали критической. Мэр поручил создать проект работ, которые не допустят падения моста со стороны Тульской улицы.
Кроме основных работ, Кудрявцев попросил предупредить новосибирцев об опасности перехода по данному мосту с помощью специальных табличек. Кроме того, объект должны мониторить каждый день.