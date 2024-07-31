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Фигурантов депортировали

Застройщиков депортировали из Камбоджи — они обманули новосибирцев на 300 млн рублей

31 июля 2024, 03:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Фигурантов депортировали

Мошенников-застройщиков депортировали из Камбоджи в Новосибирск

Застройщиков из Новосибирска пришлось депортировать из другого государства, где они скрывались много лет за мошенничество, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Трех новосибирцев выдали камбоджийские власти: они замешаны в мошенничествах с недвижимостью на десятки миллионов рублей. Супругов Юрия и Ларису Котляровых осудили заочно за мошенничество на 209 млн с более 200 обманутыми потерпевшими при строительстве жилья. Они брали деньги с дольщиков семь лет, «руля» проектом ЖСК «Держава».

Изначально главу семейства арестовали, а жене дали подписку о невыезде. Произошло это еще в 2009 году. Также суд обязал их возместить ущерб. Спустя пару лет предпринимателя выпустили на свободу, пока шло рассмотрение дела. Однако в 2012 году Котляровы не явились на заседание. Тогда их объявили в розыск. Спустя два года было осуждено руководство риелторских фирм, связанных с ЖСК «Держава». К тому времени семья Котляровых жила в Таиланде. В 2015 году заочно новосибирцы были осуждены за мошенничество: Юрия приговорили к 15 годам, а Ларису к 9. Все это время они скрывались заграницей.

Оперативники вычислили местонахождение новосибирских предпринимателей. Также они задержали Андрея Обозных, еще одного фигуранта дела. В тех же годах он заключал контракты на стройку дома для полицейских. Тогда было похищено 90 млн рублей. Его дело расследовали с 2014 года.

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