Застройщиков депортировали из Камбоджи — они обманули новосибирцев на 300 млн рублей

Изначально главу семейства арестовали, а жене дали подписку о невыезде. Произошло это еще в 2009 году. Также суд обязал их возместить ущерб. Спустя пару лет предпринимателя выпустили на свободу, пока шло рассмотрение дела. Однако в 2012 году Котляровы не явились на заседание. Тогда их объявили в розыск. Спустя два года было осуждено руководство риелторских фирм, связанных с ЖСК «Держава». К тому времени семья Котляровых жила в Таиланде. В 2015 году заочно новосибирцы были осуждены за мошенничество: Юрия приговорили к 15 годам, а Ларису к 9. Все это время они скрывались заграницей.