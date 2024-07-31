Жительнице Новосибирской области пришлось в суде доказывать, что она не умерла

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
История приключилась с жительницей села Сокур. Дело в том, что в местной больнице скончалась однофамилица женщины, а смерть приписали ей.
Сибирячке пришлось доказывать через суд, что она жива, а также восстанавливать документы. После долгих разбирательств она добилась компенсации в 50 тысяч рублей. Ее выплатит больница, пишет КП-Новосибирск.
Однако такой суммой женщина недовольна. «Воскрешение из мертвых» ей обошлось куда дороже. В ее аргументах также упоминается состояние здоровья, которое ухудшилось за этот период.