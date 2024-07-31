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Женщину признали мертвой

Жительнице Новосибирской области пришлось в суде доказывать, что она не умерла

31 июля 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Женщину признали мертвой
Жительницу новосибирского села посчитали мертвой, потому что патологоанатом совершил ошибку, сообщила сибирячка.

История приключилась с жительницей села Сокур. Дело в том, что в местной больнице скончалась однофамилица женщины, а смерть приписали ей.

Сибирячке пришлось доказывать через суд, что она жива, а также восстанавливать документы. После долгих разбирательств она добилась компенсации в 50 тысяч рублей. Ее выплатит больница, пишет КП-Новосибирск.

Однако такой суммой женщина недовольна. «Воскрешение из мертвых» ей обошлось куда дороже. В ее аргументах также упоминается состояние здоровья, которое ухудшилось за этот период.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Документы#Компенсация
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