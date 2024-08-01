atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Дома давно расселены

1,6 млн рублей готовы заплатить за снос двух аварийных домов в Новосибирске

1 августа 2024, 03:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дома давно расселены
Речь идет о двухэтажных бараках в Ленинском и Первомайском районах города, следует из информации сайта госзакупок.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на поиск подрядчика для снова двух домов, признанных авариными. Победителю конкурса предстоит демонтировать бывшие жилые дома по адресам 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 и улица Тельмана, 12. В первом случае это кирпичное двухэтажное строение 1951 года постройки, во втором — классический двухэтажный деревянный барак, возведенный в 1935 году.

Как следует из конкурсной документации, победитель тендера должен произвести «разборку зданий методом обрушения», вывести все обломки, засыпать образовавшиеся ямы и выровнять поверхность бульдозером.

Начальная цена контракта 1 693 281 рублей.

Дом давно облюбовали асоциальные личности, которые недавно устроили в нем пожар
Видео: atas.info

Дом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 5 уже попадал в тревожные сводки. После того, как жителей расселили, здание облюбовали бомжи и мигранты. В начале июня в строении вспыхнул сильный пожар.

Ветхое жилье в районе Телецентра давно считается рассадником маргиналов. В перспективе все старые двухэтажные здания там будут снесены, но часть из них ждет демонтажа годами и за это время бараки становятся прибежищем криминальных и околокриминальных личностей.

Читайте также:
Сносить незаконные «городушки» мигрантов продолжат на Хилке в НовосибирскеПожар в старом бараке тушили всю ночь в НовосибирскеВ Новосибирске сгорел двухэтажный барак на Героев Революции
#Видео#Новосибирск#Госзакупки#Ветхое жилье#Конкурс#Снос
Подпишитесь
Здравствуй, школа: сколько стоит подготовить ребенка к учебному году в 2024
Сегодня, 03:25
100 дней Максима Кудрявцева — что удалось изменить новому мэру Новосибирска
Сегодня, 03:53
Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую область
Сегодня, 02:22
400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области
Сегодня, 02:01
«Чкаловские дачи»: как забытый вид городского отдыха развивают в Новосибирске
31 июля, 17:36