1,6 млн рублей готовы заплатить за снос двух аварийных домов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на поиск подрядчика для снова двух домов, признанных авариными. Победителю конкурса предстоит демонтировать бывшие жилые дома по адресам 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 и улица Тельмана, 12. В первом случае это кирпичное двухэтажное строение 1951 года постройки, во втором — классический двухэтажный деревянный барак, возведенный в 1935 году.
Как следует из конкурсной документации, победитель тендера должен произвести «разборку зданий методом обрушения», вывести все обломки, засыпать образовавшиеся ямы и выровнять поверхность бульдозером.
Начальная цена контракта 1 693 281 рублей.
Дом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 5 уже попадал в тревожные сводки. После того, как жителей расселили, здание облюбовали бомжи и мигранты. В начале июня в строении вспыхнул сильный пожар.
Ветхое жилье в районе Телецентра давно считается рассадником маргиналов. В перспективе все старые двухэтажные здания там будут снесены, но часть из них ждет демонтажа годами и за это время бараки становятся прибежищем криминальных и околокриминальных личностей.