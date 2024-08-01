100 дней Максима Кудрявцева — что удалось изменить новому мэру Новосибирска

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
3 августа исполняется ровно 100 дней с тех пор, как Максим Кудрявцев официально занял пост мэра Новосибирска. И одно из первых заявлений касалось формирования новой команды, которая будет работать по новым принципам. На текущий момент значительная часть управленческого звена мэрии обновлена, а во главу угла, как нам кажется, ставятся не политические убеждения, а профессионализм.
Ротация идет на всех уровнях — от вице-мэров и начальников департаментов до администраций районов. Бросается в глаза то, что большинство новых людей молоды. Мэр пользуется двумя источниками кадров — бизнес-структуры и региональное правительство. А вот «варягов» из других регионов пока не привлекают, хотя ранее собеседники редакции не исключали такой вариант.
«То, как мэр выстраивает кадровую политику, создает условия для диалога с руководителями профильных подразделений, говорит о готовности брать ответственность за принятые решения в вопросе формирования команды», — говорит председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что спустя полгода руководителя, наконец, получил «расстрельный» дорожный департамент. Его возглавил бывший директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев. Сфера для него не чуждая, но уровень ответственности на порядок выше, чем на прежнем месте работы. За этой фигурой наблюдатели будут следить особенно пристально. Получится здесь — значит, скорее всего, вектор кадровой политики задан в правильном направлении.
Явный акцент в деятельности муниципалитета — наведение порядка в городе, на отсутствие которого не первый год жалуются новосибирцы. В первую очередь, речь идет о порядке в прямом смысле этого слова, то есть об организации уборки улиц мобильными бригадами и наборе сотен новых сотрудников в дорожные службы. А три района города стали участниками пилотного проекта по обустройству газонов — для этого каждый получил по 15 млн рублей. Газоны, кстати, имеют прямое отношение к проблеме пыли в городе. Напоминаем мэру — в ходе своей первой пресс-конференции в новом статусе он обещал с пылью бороться. Посмотрим, что будет весной следующего года.
Еще одна застарелая проблема, о который мы не раз писали — отсутствие техники для уборки улиц. Муниципалитет отчитался — куплено 103 новых спецмашины, на это потратили рекордные 2,2 млрд рублей. Однако, по данным мэрии по состоянию на декабрь 2023 года дорожным службам не хватало 650 единиц спецтехники.
«Пока мы не можем с уверенностью сказать, что наступил какой-то значительный прорыв в решении этой, безусловной одной из самых болезненных городских проблем. Экзамен придется сдавать зимой, во время сильных снегопадов», — отмечает политолог Алексей Мазур.
«С самого начала мэр обратил внимание на самые болевые вопросы, к примеру, на дорожную инфраструктуру. И мы получили поддержку из вышестоящих бюджетов — 1,1 млрд рублей выделили Новосибирску на дороги. Я думаю, что жители ощутят изменения. Также в зону его внимания сразу попали объекты, которые неоднократно сдвигались по срокам выполнения. Буквально со второго дня работы он прошел по территории Первомайского сквера, ситуация с которым, вопреки заверениям предшествующих руководителей, требовала уже оперативного вмешательства, что и было сделано», — добавляет Кирилл Покровский.
Обращает на себя внимание активное использование результатов онлайн-опросов горожан, которые ложатся в основу принятия значимых решений. Так, с учетом мнения местных жителей скорректирована программа благоустройства Инюшенского бора, взаимопонимания по которой жители и мэрия не могли найти в течение долгого времени. По итогам интернет-голосования решено начать демонтаж ограждений вдоль дорог, которые люди называли «могильными оградками» и давно жаловались, что они портят внешний вид города и мешают убирать тротуары.
Еще один важный вектор взаимодействия власти и горожан — структура территориального общественного самоуправления. С ее помощью муниципалитет фактически делегирует часть своих полномочий активистам. Однако возможность действовать должна быть подкреплена материально. Летом 2024 года вырос размер грантов, которые получают общественники для воплощения в жизнь своих инициатив.
ТОС «7-й микрорайон» для создания зеленой зоны в в районе улицы Бориса Богаткова под названием «Синичкин сквер» недавно получил 870 тысяч рублей.
«Министерство региональной политики вместе с мэрией эти гранты выделяют нам, общественникам. Действительно, на такие суммы можно делать что-то стоящее, это и малые архитектурные формы, и озеленение и прочее благоустройство нашей территории. Это не 350 тысяч, как было раньше, на которые особенно не разгуляешься», — рассказывает председатель Совета ТОС Ирина Венгловская.
Дополнительное финансирование на городские проекты идет, в том числе, и из областного бюджета. Городская казна уже выросла на 9 млрд рублей и размер бюджета Новосибирска-2024 обещает стать рекордным. Губернатор Травников публично поддержал Максима Кудрявцева еще до официального вступления в должность и заявил, что региональное правительство готово всесторонне помогать мэрии областного центра. Похоже, что пока эти договоренности остаются в силе.
«Это хорошо. Потому что чем выше уровень власти, тем больше там денег и возможность что-то менять. Муниципалитет Новосибирска сам по себе не в состоянии решить все свои проблемы. Например, для развития транспорта требуются десятки миллиардов рублей, одна программа развития рельсовых видов транспорта оценивается в 67 миллиардов. Понятно, что городской бюджет это не вытянет, необходима помощь от областного и федерального бюджетов. Раньше был мэр сам по себе, губернатор сам по себе. И мэрия особенно не стремилась взаимодействовать, и область не спешила выделять деньги. Я думаю, что сейчас внимания городу будет больше на региональном уровне», — констатирует Алексей Мазур.
Подвижки в решении транспортной проблемы уже видны, но стоит признать и то, что это отчасти это следствие договоренностей и решений, принятых до появления Максима Кудрявцева на Красном проспекте, 34.
Первое, и самое главное — город получит 129 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, которые свяжут удаленные районы с центром.
Область выделит субсидию в размере 2,2 млрд на обновление вагонов метро. Но это в прямом смысле спасательный круг — иначе в скором времени попросту было бы не на чем возить пассажиров. Срок эксплуатации уже прошедших капремонт составов подходит к концу. И вряд ли при любом мэре губернатор допустил бы остановку единственного метрополитена за Уралом.
Однако, с приходом новой команды уже удалось увеличить и собственные поступления в городской бюджет. Яркие пример — проведение нового конкурса по КРТ с прозрачными и понятными для всех участников условиями привел к росту цены продажи земельного участка около «Локомотив Арены» в 25 раз. В итоге бюджет города получит более 3 млрд. рублей дополнительных доходов.
Безусловно, 100 дней на посту — очень маленький срок, чтобы делать окончательные выводы и давать всестороннюю оценку работы мэра.
Впереди зима со всем ворохом коммунальных проблем, включая изношенные теплосети, которые хоть и не принадлежат муниципалитету, но проблему возможных аварий городу придется решать наравне с энергетиками.
В полный рост во время обильных дождей летом-2024 встала проблема ливневой канализации, которой толком не занимались десятилетиями и это серьезный вызов для команды Кудрявцева. Задача становится вдвойне сложной, если учесть, что в бюджете текущего года и в прогнозных планах на последующие два года траты на модернизацию и строительство новых ливневок не закладывались.
Найти баланс между интересами застройщиков и горожан — тоже важная и непростая задача и она станет одним из маркеров, которые позже лягут в комплексную оценку работы новой команды.
Но первые 100 дней, сходится подавляющее большинство наблюдателей, внушают определенный оптимизм.