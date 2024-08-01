100 дней Максима Кудрявцева — что удалось изменить новому мэру Новосибирска

Явный акцент в деятельности муниципалитета — наведение порядка в городе, на отсутствие которого не первый год жалуются новосибирцы. В первую очередь, речь идет о порядке в прямом смысле этого слова, то есть об организации уборки улиц мобильными бригадами и наборе сотен новых сотрудников в дорожные службы. А три района города стали участниками пилотного проекта по обустройству газонов — для этого каждый получил по 15 млн рублей. Газоны, кстати, имеют прямое отношение к проблеме пыли в городе. Напоминаем мэру — в ходе своей первой пресс-конференции в новом статусе он обещал с пылью бороться. Посмотрим, что будет весной следующего года.