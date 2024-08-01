400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
На выплату имеют право граждане РФ и иностранцы, заключившие контракт с 1 августа до конца 2024 года. Это могут быть граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, срочники.
При этом с 2022 года действует разовая выплата 195 тысяч рублей. Но до конца 2024 года контрактник может получить только одну выплату в 400 тысяч рублей. Это касается мобилизованных, военнослужащих-срочников и иных лиц.
Обязательные условия: контракт должен быть заключен на минимум один год. Источник финансирования — бюджеты субъектов РФ.
Ранее мы писали, какие выплаты положены участникам СВО — полный список.
По данным Росстата, в апреле-2024 средняя заработная плата в Новосибирской области составила чуть больше 70 тысяч рублей.
Помимо разовой выплаты, участнику СВО положены суточные (4 240 рублей), допвыплата — 8 тысяч рублей в сутки и бонусы для отличившихся в операциях.
В Новосибирской области наследники погибшего от ране бойца СВО добиваются законных выплат. Проблемы возникли из-за путаницы в документах — боец успел послужить в разных частях.