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400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области

400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области

1 августа 2024, 02:01
Фото: 1MI
С 1 августа заключившим контракт на участие в спецоперации будут разово выплачивать 400 тысяч рублей, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

На выплату имеют право граждане РФ и иностранцы, заключившие контракт с 1 августа до конца 2024 года. Это могут быть граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, срочники.

При этом с 2022 года действует разовая выплата 195 тысяч рублей. Но до конца 2024 года контрактник может получить только одну выплату в 400 тысяч рублей. Это касается мобилизованных, военнослужащих-срочников и иных лиц.

Обязательные условия: контракт должен быть заключен на минимум один год. Источник финансирования — бюджеты субъектов РФ.

Ранее мы писали, какие выплаты положены участникам СВО — полный список.

По данным Росстата, в апреле-2024 средняя заработная плата в Новосибирской области составила чуть больше 70 тысяч рублей.

Помимо разовой выплаты, участнику СВО положены суточные (4 240 рублей), допвыплата — 8 тысяч рублей в сутки и бонусы для отличившихся в операциях.

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В Новосибирской области наследники погибшего от ране бойца СВО добиваются законных выплат. Проблемы возникли из-за путаницы в документах — боец успел послужить в разных частях.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#СВО#Участник СВО
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