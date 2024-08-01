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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Депутат Буцкая рассказала, что в России на 100 браков приходится 103 развода

1 августа 2024, 09:23
Депутат Госдумы отметила, что разводов в России больше, чем браков на 3%. Однако данная статистика учитывает и фиктивные разводы, которые нужны семьям, чтобы получить статус малообеспеченных.

«Ридус» пообщался с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой. Она рассказала изданию, что в нашей стране на 100 браков приходится 103 развода. Чаще всего разводятся пары, у которых нет детей. Однако, дети не всегда скрепляют семьи и в судах рассматривается примерно 1-1,5 миллиона дел об алиментах.

Буцкая рассказала, что в стране с 2011 года существует институт медиации. Медиаторы занимаются тем, что следят за исполнением решений, принятых в ходе бракоразводного процесса. Однако, по мнению депутата, система нуждается в доработке, так как сегодня все услуги медиаторов платные.

Собеседница издания добавила, что в статистику входят и фиктивные разводы, когда для получения некоторых выплат семье нужно получить статус малообеспеченной. Депутат заявила, что уже принято решение, что алименты будут учитываться в доходе семьи при назначении детского пособия. Это должно привести к уменьшению подобных разводов.

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