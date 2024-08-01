Депутат Буцкая рассказала, что в России на 100 браков приходится 103 развода

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Ридус» пообщался с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой. Она рассказала изданию, что в нашей стране на 100 браков приходится 103 развода. Чаще всего разводятся пары, у которых нет детей. Однако, дети не всегда скрепляют семьи и в судах рассматривается примерно 1-1,5 миллиона дел об алиментах.
Буцкая рассказала, что в стране с 2011 года существует институт медиации. Медиаторы занимаются тем, что следят за исполнением решений, принятых в ходе бракоразводного процесса. Однако, по мнению депутата, система нуждается в доработке, так как сегодня все услуги медиаторов платные.
Собеседница издания добавила, что в статистику входят и фиктивные разводы, когда для получения некоторых выплат семье нужно получить статус малообеспеченной. Депутат заявила, что уже принято решение, что алименты будут учитываться в доходе семьи при назначении детского пособия. Это должно привести к уменьшению подобных разводов.