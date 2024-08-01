Депутат Буцкая рассказала, что в России на 100 браков приходится 103 развода

«Ридус» пообщался с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой. Она рассказала изданию, что в нашей стране на 100 браков приходится 103 развода. Чаще всего разводятся пары, у которых нет детей. Однако, дети не всегда скрепляют семьи и в судах рассматривается примерно 1-1,5 миллиона дел об алиментах.