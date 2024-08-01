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Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 03:52

Фильм о сотрудниках госбезопасности снимают в Новосибирске — подробности

Фильм о сотрудниках госбезопасности снимают в Новосибирске — подробности

1 августа 2024, 03:50
Фото: InView Production
Лента представляет собой короткий метр, главными героями стали сотрудники госбезопасности, рассказали в пресс-службе продюсерского центра InView Production.

Режиссером фильма «Невидимая служба» стал Леонид Розенфельд. Сюжет пройдет сквозь годы, зрители увидят разные периоды — от ВОВ до нашего времени. Обещают, что в основу легли реальные события.

По сюжету двое мальчишек встречают ветерана, который становится их наставником. Став защитниками Родины, они находятся в тени своих подвигов.

К съемочной группе присоединились актеры театров Новосибирска, Томска и Барнаула. Проект поддержало УФСБ России по Новосибирской области. Министерство региональной политики выделило грант.

Фото: InView Production
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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск
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