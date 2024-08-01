Фильм о сотрудниках госбезопасности снимают в Новосибирске — подробности

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Режиссером фильма «Невидимая служба» стал Леонид Розенфельд. Сюжет пройдет сквозь годы, зрители увидят разные периоды — от ВОВ до нашего времени. Обещают, что в основу легли реальные события.
По сюжету двое мальчишек встречают ветерана, который становится их наставником. Став защитниками Родины, они находятся в тени своих подвигов.
К съемочной группе присоединились актеры театров Новосибирска, Томска и Барнаула. Проект поддержало УФСБ России по Новосибирской области. Министерство региональной политики выделило грант.