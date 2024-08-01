Где можно искупаться в последние жаркие выходные в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Начался август, последний месяц лета 2024 года, удивившего всех непрекращающейся жарой и аншлагами на новосибирских пляжах. На предстоящих выходных вновь ожидается повышенная температура воздуха. Не исключено, что это последняя возможность для новосибирцев и гостей столицы Сибири побывать на пляже.
Место отдыха на реке Обь находится на территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща». Добраться туда можно на собственном автомобиле или на общественном транспорте, доехав до остановки «Бугринская роща». От остановки до пляжа всего около 200 метров.
«Живу несколько лет недалеко от пляжа, но начала ходить сюда лишь в последние два лета. И в целом, неожиданно достойное место. Есть сторона пляжа песчаная, где можно покупаться в заводи. Есть сторона с галькой на самой Оби, где можно поплавать по течению. Мне больше по нраву вторая сторона. Есть раздевалка, кому нужна. Есть место помыть ноги. Так же имеется платный туалет. Ну и шашлык, мороженое, напитки прямо перед пляжем прилагаются», — так отозвалась о пляже Арина Алексеева.
В то же время некоторые посетители пожаловались на отдыхающих, использующих близлежащие кусты в качестве туалетов.
Эти пляжи находятся в ведении парка культуры и отдыха «У моря Обского», по названию которого понятно их расположение. Находятся они друг за другом, а доехать можно или на автомобиле, или на автобусе № 45, выйдя на остановке «Парк „У моря Обского“ и пройдя немного через лес.
«В целом неплохо, 350 рублей за въезд — это нормально, но фекалии рядом с тропинкой к воде, бутылки на пляже, в целом не самый чистый песок — это не нормально», — пожаловался посетитель пляжа «Бумеранг» под псевдонимом John Doe Null.
«Очень красиво, всякие конечно люди неприятные там бывают, но они приходят и уходят (оставляя мусор). Месту без людей — пять звёзд!» — написала Елена Бортникова.
«Звезда» также находится на Обском море: это частный пляж со своим парком отдыха и инфраструктурой. В качестве ориентира при выборе маршрута следует выбрать Бердский тупик, если вы на личном автомобиле. Кроме того, до парка курсирует маршрутка от гостиницы «Золотая долина».
«Очень грязный пляж, во многих местах мусор, в воде шкурки арбуза плавают. Добраться очень проблематично. Второй раз точно не поеду», — констатирует Оксана Барабошкина.
«Всегда ездили на этот пляж, одно из лучших мест для купания. Но в этом году место превратилось в гадюшник. Мало того, что подняли стоимость въезда, так еще и не убирают зону пляжа. Все в бутылках, пластике и так далее. Очень грязно. И в зоне видимости ни одной урны для мусора. Общественный пляж превратили в общественную помойку», — печально написала Евгения Сапова.
Оставивший отзыв в один день с Евгенией Сергей Лукин не согласен:
«Все круто, заезд на машине очень близко к пляжу, цена 500 рублей с машины. Вид прекрасный, пляж чистый, есть кафешки, есть туалет, есть где переодеться, в общем — отлично».
Пляж «Дюны» находится в Бердске, если вы решили съездить туда на общественном транспорте, нужно ориентироваться на остановку «Дюны», либо «Старая пристань».
В основном отзывы о пляже положительные.
«Нормальный пляж, главное — бесплатный. В меру чистый. Я не видел, чтобы где-то валялись бутылки, пакеты, мусор», — написал Григорий Мялкин. Но вот Юрий Братцев все же посетовал, что посетители ленятся убрать за собой.
Пляж «Старый Бердск» работает в одноименном парке отдыха, и добраться до него можно, выйдя на одноименной остановке. Пляж бесплатный, но за въезд на автомобиле и возможность поставить палатку нужно будет заплатить.
Посетители пляжа это место отдыха хвалят, пеняя лишь на вездесущий топляк. Альбина Букреева просит владельцев зоны отдыха придумать побольше развлечений для детей.
Пляж «Хвоя» находится в Речкуновской зоне отдыха, удобнее всего добраться до него на электричке, выйдя на станции Речкуновка.
Отдыхающие массово раскритиковали холодные и дорогие бассейны (1900 и 2200 рублей с человека), маленький пляж на море и громкую музыку. Единственный плюс — красивый бор.
Пляж на искусственном водоеме находится на территории парка «Любимый город» в Тогучине.
«Отличное место! Была приятно удивлена обнаружив такое место в Тогучине. Можно покататься на лодочке или катамаране по озеру, взять самокат. Теперь каждый приезд в Тогучин стараюсь заехать и в этот парк хотя бы на полчаса. Можно даже покупаться — специально отведенное пространство, отсыпано песком и огорожено. Есть и спортплощадка. В общем, очень атмосферный и милый парк, где можно провести время на свежем воздухе», — высказала общее мнение Анастасия Давыдова.
Озеро находится на улице Красных зорь микрорайона Снегири в Новосибирске. На озере работает досугово-оздоровительный центр «Озеро гармонии», но некоторые предпочитают отдыхать там диким способом.
В отзывах новосибирцы жалуются на необоснованно высокие цены в оборудованных для отдыха зонах. Кроме того, клиенты пишут, что озеро грязное, в туалеты выстраиваются длинные очереди, и они вдобавок грязные.
«Живу на Снегирях 12 лет, раньше этот небольшой пляж с песочком был бесплатный для посетителей, пока не пришли „хозяева"и не огородили его. Вход с человека 300 рублей., но за что?! Куда смотрят власти, непонятно. Почему жители микрорайона должны платить? И не предлагайте ходить в сторону пляжа, где нет спуска», — сердито написала местная жительница Майя Леман.
«Вокруг озера бродит много синe6отов, а по кустам шарятся какие-то угашенные нарколыги. Само озеро вроде нормальное, но купаться в нём я бы не рискнул. Боюсь подхватить какую-нибудь заразу», — без обиняков написал пользователь под псевдонимом «Люблю покушать».