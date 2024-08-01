Кузбассовцы смогут полюбоваться в августе звездопадом и сближением Марса и Юпитера

— Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать в течение всего августа с полуночи и вплоть до рассвета, за исключением Меркурия, который присоединится к ним только в конце месяца, появляясь на утреннем небе после 4 утра, — рассказали в Кемеровском планетарии им. К. П. Мацукова.