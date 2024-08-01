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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Кузбассовцы смогут полюбоваться в августе звездопадом и сближением Марса и Юпитера

1 августа 2024, 17:32
В течение августа жители Кемеровской области смогут любоваться не только звездопадом, но и сближением Марса и Юпитера.

В августе кузбассовцы смогут наблюдать за знаменитым звездопадом Персеиды и за сближением Марса и Юпитера, пишет VSE42.RU.

— Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать в течение всего августа с полуночи и вплоть до рассвета, за исключением Меркурия, который присоединится к ним только в конце месяца, появляясь на утреннем небе после 4 утра, — рассказали в Кемеровском планетарии им. К. П. Мацукова.

Кроме того, на протяжении всего месяца также будет виден метеорный поток из созвездия Персей. Обычно Персеиды активны в течение трех-четырех дней в районе своего максимума. Отмечается, что максимум потока случится 12 августа — ожидается более 100 метеоров в час в зените.

— Условия наблюдения Персеид в 2024 году — благоприятные! Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти и не помешает наблюдению метеоров, — продолжили в планетарии.

Уточняется, что Луна 12 августа скроется за горизонтом после 22:00, тогда уже будет темно. После этого времени можно будет любоваться звездопадом.

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