Лекарство за 50 млн купит после суда сибирячке Минздрав Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Министерство здравоохранения Новосибирской области не смогло опротестовать постановление суда Центрального района, по которому ведомство обязали приобрести сибирячке Татьяне Дроздовой дорогой препарат «Рекови». Это лекарство стоит около 50 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного судебного департамента.
В октябре минувшего года Дроздова выиграла суд первой инстанции, по которому Минздрав обязан был покупать девушке препарат до момента отмены его приема врачами. Юристы министерства посчитали возможным это решение опротестовали.
Апелляция была рассмотрена в четверг, 1 августа в Новосибирском областном суде.