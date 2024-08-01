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Updated Сегодня, 09:08

Лекарство за 50 млн купит после суда сибирячке Минздрав Новосибирской области

Лекарство за 50 млн купит после суда сибирячке Минздрав Новосибирской области

1 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
Апелляция Минздрава Новосибирской области на решение суда Центрального района обязать ведомство купить дорогой препарат тяжелобольной девушке оставлена без удовлетворения, следует из сообщения регионального судебного департамента.

Министерство здравоохранения Новосибирской области не смогло опротестовать постановление суда Центрального района, по которому ведомство обязали приобрести сибирячке Татьяне Дроздовой дорогой препарат «Рекови». Это лекарство стоит около 50 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного судебного департамента.

В октябре минувшего года Дроздова выиграла суд первой инстанции, по которому Минздрав обязан был покупать девушке препарат до момента отмены его приема врачами. Юристы министерства посчитали возможным это решение опротестовали.

Апелляция была рассмотрена в четверг, 1 августа в Новосибирском областном суде.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Суд#Апелляция#Минздрав#Здравоохранение
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