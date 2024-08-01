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Мигранта-"авторитета» отпустили домой после ДТП в детьми в Новосибирской области

Мигранта-"авторитета» отпустили домой после ДТП в детьми в Новосибирской области

1 августа 2024, 13:10
Фото: судебный департамент Новосибирской области
Суд Тогучинского района не стал арестовывать Эльгюна Амирова, которого подозревают в громком ДТП с пострадавшими подростками, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Тогучине Новосибирской области районный суд не стал помещать в СИЗО Эльгюна Изим оглы Амирова, подозреваемого в совершении ДТП с двумя пострадавшими подростками. В четверг, 1 августа суд отпустил ранее задержанного мужчину на свободу, рассказали в областном судебном департаменте.

Напомним, 21 июля Амиров, которого называют местным «авторитетом», на автомобиле «Лексус» сбил двух проезжавших по улице Гутовской на мопеде подростков. Одному из пострадавших 14 лет, а другому — 15.

В суде пояснили, что для ареста Амирова, или назначении ему иной меры пресечения оснований нет. Амиров был отпущен из-под стражи в зале суда Тогучина.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Суд#Сизо#Лексус#Эльгюн Амиров
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