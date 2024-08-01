Мигранта-"авторитета» отпустили домой после ДТП в детьми в Новосибирской области

В Тогучине Новосибирской области районный суд не стал помещать в СИЗО Эльгюна Изим оглы Амирова, подозреваемого в совершении ДТП с двумя пострадавшими подростками. В четверг, 1 августа суд отпустил ранее задержанного мужчину на свободу, рассказали в областном судебном департаменте.