Мигранта-"авторитета» отпустили домой после ДТП в детьми в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Тогучине Новосибирской области районный суд не стал помещать в СИЗО Эльгюна Изим оглы Амирова, подозреваемого в совершении ДТП с двумя пострадавшими подростками. В четверг, 1 августа суд отпустил ранее задержанного мужчину на свободу, рассказали в областном судебном департаменте.
Напомним, 21 июля Амиров, которого называют местным «авторитетом», на автомобиле «Лексус» сбил двух проезжавших по улице Гутовской на мопеде подростков. Одному из пострадавших 14 лет, а другому — 15.
В суде пояснили, что для ареста Амирова, или назначении ему иной меры пресечения оснований нет. Амиров был отпущен из-под стражи в зале суда Тогучина.