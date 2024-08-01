Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую область

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
При этом показатели выше +30 градусов будут сопровождаться мощными осадками, сильным ветром.
Так, в субботу, 3 августа, воздух в Новосибирске прогреется до +33 градусов, прольются грозовые дожди с градом, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
В четверг, 1 августа, днем в Новосибирске термометры покажут до +31 градуса, ветер до 9 метров в секунду, во второй половине дня прогнозируют грозовые дожди. По области воздух прогреется до +32 градусов, ветер до 16 метров в секунду, дожди с грозой.