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Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую область

Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую область

1 августа 2024, 02:22
Фото: 1MI
На предстоящих выходных, 3–4 августа, в Новосибирской области синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары.

При этом показатели выше +30 градусов будут сопровождаться мощными осадками, сильным ветром.

Так, в субботу, 3 августа, воздух в Новосибирске прогреется до +33 градусов, прольются грозовые дожди с градом, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

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В четверг, 1 августа, днем в Новосибирске термометры покажут до +31 градуса, ветер до 9 метров в секунду, во второй половине дня прогнозируют грозовые дожди. По области воздух прогреется до +32 градусов, ветер до 16 метров в секунду, дожди с грозой.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Аномальная жара в Новосибирске
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