Мощный ливень и град в выходные вновь обрушатся на Новосибирскую область

В четверг, 1 августа, днем в Новосибирске термометры покажут до +31 градуса, ветер до 9 метров в секунду, во второй половине дня прогнозируют грозовые дожди. По области воздух прогреется до +32 градусов, ветер до 16 метров в секунду, дожди с грозой.