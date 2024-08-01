Новыми гостиницами для туристов застраивают Новосибирскую область

В Маслянино появится свой курорт-отель, постояльцы которого будут жить в домах НеоТипи и Баррель. Рядом появится ресторан и озеро для отдыха и рыбалки. Для гостей разработают несколько туристических маршрутов. А в Ленинском районе Новосибирска близ озера Медвежье появятся пять гостевых домов. Там уже работает гостиница, оборудован пляж со спасательным постом, зона барбекю, вейк-парк и бассейн.