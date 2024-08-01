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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Новыми гостиницами для туристов застраивают Новосибирскую область

Новыми гостиницами для туристов застраивают Новосибирскую область

1 августа 2024, 06:56
Фото: министерство экономического развития Новосибирской области
Совсем скоро Новосибирская область сможет претендовать на место лидера по развитию регионального туризма.

В Новосибирской области сразу в шести населенных пунктах активно возводятся новые гостиницы для туристов. Не исключено, что появление современной инфраструктуры в интересных для путешественников местах позволит региону выйти в лидеры по развитию местного туризма.

Модульные гостиницы появятся в результате участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Все проекты претендентов на получение субсидии просмотрела федеральная комиссия. В итоге выделенные Новосибирской области в виде субсидии 295 миллионов рублей получили самые лучшие идеи.

Например, в экопарке «Чкаловские дачи» в черте Новосибирска уже завершается возведение 25 домиков в стиле барнхаус. Первые туристы поселятся в них уже в сентябре. В Мошковском районе строится круглогодичный «Лаки глэмпинг» со спа-комплексом, контактным зоопарком подогреваемыми бассейнами.

Вот такие домики построены на территории санатория «Краснозерский»Вот такие домики построены на территории санатория «Краснозерский»
Вот такие домики построены на территории санатория «Краснозерский»
Фото: министерство экономического развития Новосибирской области

В Маслянино появится свой курорт-отель, постояльцы которого будут жить в домах НеоТипи и Баррель. Рядом появится ресторан и озеро для отдыха и рыбалки. Для гостей разработают несколько туристических маршрутов. А в Ленинском районе Новосибирска близ озера Медвежье появятся пять гостевых домов. Там уже работает гостиница, оборудован пляж со спасательным постом, зона барбекю, вейк-парк и бассейн.

В санатории «Краснозерский» благодаря нацпроекту появился экопарк «Поляна» — 16 домиков начали принимать туристов с июля. Сейчас четырехзвездочные виллы и таунхаусы загружены на 95%.

И последний проект появится в Бердске на территории старой базы отдыха «Голубое озеро». Там построят глэмпинг с домами в стиле барнхаус, в которых оборудуют 54 номера для постояльцев, рассказали в пресс-службе министерства экономического развития Новосибирской области.

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