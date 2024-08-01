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Обещанием вылечить рак обманывала пациентов клиника в Новосибирске

Обещанием вылечить рак обманывала пациентов клиника в Новосибирске

1 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
В Новосибирске антимонопольщики уличили клинику «Претор» в обмане пациентов в рекламе о лечении рака.

В Новосибирске областное управление антимонопольной службы вынесло предупреждение компании «Клиницист-Клиника Претор» по факту размещения рекламы о лечении рака. Жалоба была на утверждение в публикации о найденном в клинике способе лечения этой болезни — такая реклама, по мнению заявителя, вводит клиентов в заблуждение.

В клинике попытались оправдаться, заявив, что в тексте содержалось предложение «лечения» со всеми сопутствующими процессу действиями, но никак не «излечения» больного.

Кроме того в клинике заявили, что страдающий подобным заболеванием человек не мог быть введен в заблуждение, так как сам по себе обладает информацией о раке. И наоборот — не болеющий человек вряд ли заинтересовался бы публикацией на практически «табуированную» в обществе тему.

Тем не менее в УФАС посчитали доказанным нарушение административной статьи, рассказали в пресс-службе ведомства.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Реклама#Лечение рака#Антимонопольная служба#Клиника Претор#Обман пациентов
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