Обещанием вылечить рак обманывала пациентов клиника в Новосибирске

Кроме того в клинике заявили, что страдающий подобным заболеванием человек не мог быть введен в заблуждение, так как сам по себе обладает информацией о раке. И наоборот — не болеющий человек вряд ли заинтересовался бы публикацией на практически «табуированную» в обществе тему.