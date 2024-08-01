Обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Заседание должно состояться 13 августа, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, но в планах защиты — перенести рассмотрение.
Ученый успел перенести сердечный приступ, находясь под стражей. Его задержали в 2022 году. Весной ему вынесли наказание: 14 лет колонии. Согласно решению суда, он передавал секретную информацию немцам. Сфера научных интересов Маслова — аэрогазодинамика.
В 2022 году также по подозрению в госизмене задержали физика СО РАН Дмитрия Колкера. Ученый скончался после ареста.