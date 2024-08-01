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Обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова

Обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова

1 августа 2024, 07:32
Фото: Санкт-Петербургский суд
Защита ученого из Академгородка Анатолия Маслова подала обжалование на приговор, рассказала адвокат 78-летнего физика.

Заседание должно состояться 13 августа, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, но в планах защиты — перенести рассмотрение.

Ученый успел перенести сердечный приступ, находясь под стражей. Его задержали в 2022 году. Весной ему вынесли наказание: 14 лет колонии. Согласно решению суда, он передавал секретную информацию немцам. Сфера научных интересов Маслова — аэрогазодинамика.

К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска
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В 2022 году также по подозрению в госизмене задержали физика СО РАН Дмитрия Колкера. Ученый скончался после ареста.

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