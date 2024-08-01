Обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова

Ученый успел перенести сердечный приступ, находясь под стражей. Его задержали в 2022 году. Весной ему вынесли наказание: 14 лет колонии. Согласно решению суда, он передавал секретную информацию немцам. Сфера научных интересов Маслова — аэрогазодинамика.