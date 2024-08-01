Польза и вред орехов для организма человека

Несмотря на всю пользу орехов, для некоторых людей их употребление связано с риском для здоровья. Помимо того, что орехи, в частности арахис, могут выступать в качестве сильного аллергена, способного вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, в большинстве орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Также с орехами следует быть осторожными людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.