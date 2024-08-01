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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Польза и вред орехов для организма человека

Польза и вред орехов для организма человека

1 августа 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Диетологи нередко называют орехи «суперфудом», так как в них содержится множество полезных веществ. Действительно, орехи — один из самых незаменимых продуктов, необходимых для поддержания здоровья и тонуса организма.

Сегодня на прилавках магазинов представлено множество видов орехов, обладающих разными полезными свойствами и питательными качествами. Общественная служба новостей разобралась, чем полезны орехи и могут ли они быть вредны для организма человека.

Польза орехов

Прежде всего, стоит отметить, что под «орехами» сегодня мы подразумеваем плоды самых разных растений, которые с биологической точки зрения относятся к совершенно различным классам, то есть не являются друг другу даже самыми дальними родственниками.

В орехах содержатся протеин, клетчатка, витамины Е и В2, цинк, медь, магний, селен, калий, фосфор, железо и много других незаменимых микроэлементов. Не стоит забывать и о содержании высокого уровня ингибиторов протеазы, которые оказывают замедляющее воздействие на развитие онкологических заболеваний.

Однако в различных видах орехов состав полезных веществ может заметно отличаться, поэтому стоит остановиться подробнее на самых популярных из них.

1. Грецкий орех

В составе грецких орехов содержатся марганец, медь и магний, а также жирные кислоты омега-3 растительного происхождения (аналог этих кислот животного происхождения содержится, например, в красной рыбе). Таким образом, умеренное потребление грецких орехов способно оказывать положительное воздействие на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, снижать уровень холестерина и обеспечивать эластичность сосудов. Также грецкие орехи известны своим свойством снижать уровень артериального давления.

2. Миндаль

В миндале содержится высокое количество клетчатки, белка, витамина Е, ненасыщенных жиров, антиоксидантов и других незаменимых для здоровья человека веществ и микроэлементов. Миндаль считается полезным для снижения уровня «плохого» холестерина и для улучшения чувствительности к инсулину у людей, страдающих сахарным диабетом.

3. Фундук

В фундуке содержится марганец и медь, а также целый комплекс других полезных микроэлементов. Многие исследователи полагают, что фундук и миндаль являются одними из самых полезных орехов для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

4. Фисташки

Фисташки богаты белком, минералами и витаминами. Употребление фисташек в пищу способствует поддержанию уровня сахара в крови после употребления высокоуглеводной пищи, а также снижению окислительного стресса и воспаления. Таким образом, фисташки входят в число одних из самых полезных орехов для работы кровеносных сосудов.

5. Кешью

В плодах кешью содержится много поли- и мононенасыщенных жиров, считающихся полезными для организма. Если учесть высокое содержание антиоксидантов, снижающих риск развития хронических заболеваний, то кешью можно смело вносить в список одних из наиболее полезных орехов.

6. Макадамия

В орехах макадамия содержится много марганца, жиров, витамина В1, меди и других полезных микроэлементов. Эти орехи даже в малых количествах помогают снизить маркеры окислительного стресса и воспаления, а также уровень «плохого» холестерина.

7. Пекан

Пекан является источником марганца и других микроэлементов, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, употребление орехов пекан в пищу способствует повышению антиоксидантного статуса, что помогает бороться с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями сосудов и сердца.

Вред орехов

Несмотря на всю пользу орехов, для некоторых людей их употребление связано с риском для здоровья. Помимо того, что орехи, в частности арахис, могут выступать в качестве сильного аллергена, способного вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, в большинстве орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Также с орехами следует быть осторожными людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.

Жареные орехи лучше не употреблять в пищу, так как все полезные вещества и микроэлементы при термической обработке улетучиваются и разрушаются.

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