Польза и вред орехов для организма человека

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сегодня на прилавках магазинов представлено множество видов орехов, обладающих разными полезными свойствами и питательными качествами. Общественная служба новостей разобралась, чем полезны орехи и могут ли они быть вредны для организма человека.
Прежде всего, стоит отметить, что под «орехами» сегодня мы подразумеваем плоды самых разных растений, которые с биологической точки зрения относятся к совершенно различным классам, то есть не являются друг другу даже самыми дальними родственниками.
В орехах содержатся протеин, клетчатка, витамины Е и В2, цинк, медь, магний, селен, калий, фосфор, железо и много других незаменимых микроэлементов. Не стоит забывать и о содержании высокого уровня ингибиторов протеазы, которые оказывают замедляющее воздействие на развитие онкологических заболеваний.
Однако в различных видах орехов состав полезных веществ может заметно отличаться, поэтому стоит остановиться подробнее на самых популярных из них.
В составе грецких орехов содержатся марганец, медь и магний, а также жирные кислоты омега-3 растительного происхождения (аналог этих кислот животного происхождения содержится, например, в красной рыбе). Таким образом, умеренное потребление грецких орехов способно оказывать положительное воздействие на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, снижать уровень холестерина и обеспечивать эластичность сосудов. Также грецкие орехи известны своим свойством снижать уровень артериального давления.
В миндале содержится высокое количество клетчатки, белка, витамина Е, ненасыщенных жиров, антиоксидантов и других незаменимых для здоровья человека веществ и микроэлементов. Миндаль считается полезным для снижения уровня «плохого» холестерина и для улучшения чувствительности к инсулину у людей, страдающих сахарным диабетом.
В фундуке содержится марганец и медь, а также целый комплекс других полезных микроэлементов. Многие исследователи полагают, что фундук и миндаль являются одними из самых полезных орехов для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Фисташки богаты белком, минералами и витаминами. Употребление фисташек в пищу способствует поддержанию уровня сахара в крови после употребления высокоуглеводной пищи, а также снижению окислительного стресса и воспаления. Таким образом, фисташки входят в число одних из самых полезных орехов для работы кровеносных сосудов.
В плодах кешью содержится много поли- и мононенасыщенных жиров, считающихся полезными для организма. Если учесть высокое содержание антиоксидантов, снижающих риск развития хронических заболеваний, то кешью можно смело вносить в список одних из наиболее полезных орехов.
В орехах макадамия содержится много марганца, жиров, витамина В1, меди и других полезных микроэлементов. Эти орехи даже в малых количествах помогают снизить маркеры окислительного стресса и воспаления, а также уровень «плохого» холестерина.
Пекан является источником марганца и других микроэлементов, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, употребление орехов пекан в пищу способствует повышению антиоксидантного статуса, что помогает бороться с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями сосудов и сердца.
Несмотря на всю пользу орехов, для некоторых людей их употребление связано с риском для здоровья. Помимо того, что орехи, в частности арахис, могут выступать в качестве сильного аллергена, способного вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, в большинстве орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Также с орехами следует быть осторожными людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.
Жареные орехи лучше не употреблять в пищу, так как все полезные вещества и микроэлементы при термической обработке улетучиваются и разрушаются.