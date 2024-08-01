Прямые рейсы из России на Бали могут начаться в ближайшее время

Индонезия всегда пользовалась популярностью у российских туристов, но из-за пандемии и логистических сложностей, возникших на фоне санкций против России, поток туристов был сравнительно мал. Так, в 2022 году Россия не попала в пятерку стран по числу туристов на Бали. Однако уже в 2023 году количество российских туристов на острове превысило полторы сотни тысяч человек, и это заметный рост.