Прямые рейсы из России на Бали могут начаться в ближайшее время

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Встреча президента России Путина с его индонезийским коллегой Субианто может вернуть Индонезию, включая популярный курортный остров Бали, в список самых востребованных туристических направлений среди россиян. Возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Бали стало темой для обсуждения на переговорах между Путиным и Субианто.
Субианто отметил, что прямые рейсы на Бали может выполнять «Аэрофлот», и поддержал планы открыть генеральное консульство России на острове, озвученные Михаилом Мишустиным полмесяца назад. Он подчеркнул, что возможность совершать прямые авиаперелеты есть не только у «Аэрофлота», но и у других российских авиакомпаний.
Индонезия всегда пользовалась популярностью у российских туристов, но из-за пандемии и логистических сложностей, возникших на фоне санкций против России, поток туристов был сравнительно мал. Так, в 2022 году Россия не попала в пятерку стран по числу туристов на Бали. Однако уже в 2023 году количество российских туристов на острове превысило полторы сотни тысяч человек, и это заметный рост.
Известно, что российские туристы обычно не сталкиваются с проблемами на Бали — на острове достаточно спокойная криминогеная обстановка. Появляющиеся иногда тревожные новости о депортации людей с российскими паспортами касается не туристов, а релокантов, грубо нарушающих индонезийские законы и обычаи. В целом же отношение к россиянам у добродушных индонезийцев очень позитивное.