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Робот-стоматолог с ИИ показал свое мастерство в проведении медицинских процедур

Робот-стоматолог с ИИ показал свое мастерство в проведении медицинских процедур

1 августа 2024, 17:44
Фото: newatlas.com
В настоящий момент в отрасли медицинских технологий наблюдается настоящий скачок. Недавно первому в истории автономному роботу, снабженному искусственным интеллектом, удалось провести полноценную стоматологическую операцию.

Инновационная стоматологическая система, разработанная бостонской компанией Perceptive, снабжена современным 3D-сканером, с помощью которого создается объемная модель полости рта. На ней в числе прочего врач видит расположение нервов. Технология гарантирует доскональную точность, делая стоматологические манипуляции максимально безопасными.

Перед тем, как приступить к лечению, робот проводит сканирование ротовой полости пациента. 3D-технология в значительной мере упрощает процесс планирования последующих манипуляций, а риск ошибок при этом стремится к нулю, информирует «Новая Хакасия».

Далее стоматолог в беседе с пациентом определяет план лечения, после чего робот подготавливает зуб к установке коронки. В среднем на выполнение этой процедуры у врача уходит два часа, причем лечение проводится в два визита. Робот же тратит на аналогичную работу всего 15 минут, то есть — работает в восемь раз быстрее человека. Возможно, в обозримом будущем обратившимся к стоматологу людям не придется часами сидеть в кресле.

Робот демонстрировал отличные результаты на презентации и не ошибся даже при работе с пациентом, который двигался в процессе лечения. Однако в FDA технологию пока не одобрили, а значит, компания Perceptive еще не может определить сроки ее внедрения во врачебную практику. Велика вероятность, что до момента, когда эта инновация станет доступна широкому кругу граждан, пройдет не один год.

#Общество
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