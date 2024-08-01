Робот-стоматолог с ИИ показал свое мастерство в проведении медицинских процедур

Робот демонстрировал отличные результаты на презентации и не ошибся даже при работе с пациентом, который двигался в процессе лечения. Однако в FDA технологию пока не одобрили, а значит, компания Perceptive еще не может определить сроки ее внедрения во врачебную практику. Велика вероятность, что до момента, когда эта инновация станет доступна широкому кругу граждан, пройдет не один год.