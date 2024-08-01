«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения пограничного пункта

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Для повышения надежности электроснабжения погранпункта «Павловка» «Россети Новосибирск» заменили около 3 км провода на изолированный и обновили опоры ЛЭП. Стоимость модернизации составила около 900 тысяч рублей.
Реконструкция пункта была внесена в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы». После завершения работ планируется увеличить пропускную способность погранпункта для машин и физических лиц, обустроить дополнительные полосы движения автотранспорта, разделить потоки автомобилей на въезд и выезд из Российской Федерации.
«Благодаря работе энергетиков удастся обеспечить надежное электроснабжение не только самого пограничного пункта, но и сервисной и бытовой инфраструктуры на прилегающей территории. Это позволит гражданам оперативно и с комфортом проходить пограничный контроль, а специалистам получить соответствующие всем требованиям условия для работы», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
В целом за 2024 год, для повышения надежности электроснабжения потребителей региона на программу технического обслуживания и ремонта электросетей «Россети Новосибирск» планируют направить порядка 1,6 млрд рублей.