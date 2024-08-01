«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения пограничного пункта

Реконструкция пункта была внесена в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы». После завершения работ планируется увеличить пропускную способность погранпункта для машин и физических лиц, обустроить дополнительные полосы движения автотранспорта, разделить потоки автомобилей на въезд и выезд из Российской Федерации.