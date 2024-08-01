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Погранпункт «Павловка» в последние годы становится все более популярным

«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения пограничного пункта

1 августа 2024, 09:06
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Погранпункт «Павловка» в последние годы становится все более популярным
В Карасукском районе Новосибирской области энергетики завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, питающей пограничный пункт «Павловка», сообщили в пресс-службе компании «Россети Новосибирск».

Для повышения надежности электроснабжения погранпункта «Павловка» «Россети Новосибирск» заменили около 3 км провода на изолированный и обновили опоры ЛЭП. Стоимость модернизации составила около 900 тысяч рублей.

Реконструкция пункта была внесена в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы». После завершения работ планируется увеличить пропускную способность погранпункта для машин и физических лиц, обустроить дополнительные полосы движения автотранспорта, разделить потоки автомобилей на въезд и выезд из Российской Федерации.

«Благодаря работе энергетиков удастся обеспечить надежное электроснабжение не только самого пограничного пункта, но и сервисной и бытовой инфраструктуры на прилегающей территории. Это позволит гражданам оперативно и с комфортом проходить пограничный контроль, а специалистам получить соответствующие всем требованиям условия для работы», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В целом за 2024 год, для повышения надежности электроснабжения потребителей региона на программу технического обслуживания и ремонта электросетей «Россети Новосибирск» планируют направить порядка 1,6 млрд рублей.

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