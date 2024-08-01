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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

С массовым сбоем Youtube столкнулись жители Новосибирской области

С массовым сбоем Youtube столкнулись жители России

1 августа 2024, 05:02
Фото: 1MI

С массовым сбоем Youtube столкнулись жители Новосибирской области

Утром 1 августа многие пользователи популярного видеохостинга не смогли им воспользоваться, поскольку ролики не проигрываются, рассказали новосибирцы.

Корреспондент попытался войти на сайт с ноутбука, но при открытии сайта его ждала следующая картина. При этом мобильное приложение работает в прежнем режиме.

Фото: Youtube

Согласно информации сайта downdetector.su, сбой стали фиксировать с 4 часов утра. Пользователи массово жалуются на невозможность просмотра видео. Новосибирская область оказалась в топ-5 самых проблемных регионов.

Фото: downdetector.su

По словам новосибирского блогера и общественника Валерия Котельникова, известного как Сибирский наблюдатель, Youtube в декстопной версии работал до ночи. Но с утра ролики загружаться перестали.

«Это огромный пласт образовательного контента. Сталкиваешься с проблемой — за ее решениями идешь в Youtube. Это огромный удар и по мелкому предпринимательству, как ранее закрытие Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена. — Прим. ред.). И если власти рады ограничению оппозиционных площадок, то страдают и совершенно провластные», — сказал блогер в разговоре с корреспондентом Atas.info.

Котельников добавил, что сервисы VPN могут помочь обойти трудности, но это ограничение скорости, а значит, и качества видео.

Как у вас работает Youtube?

Ранее власти заявили, что намерены замедлять Youtube. Таким образом они собираются бороться с неприемлемым для политики страны контентом.

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