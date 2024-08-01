С массовым сбоем Youtube столкнулись жители России

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Корреспондент попытался войти на сайт с ноутбука, но при открытии сайта его ждала следующая картина. При этом мобильное приложение работает в прежнем режиме.
Согласно информации сайта downdetector.su, сбой стали фиксировать с 4 часов утра. Пользователи массово жалуются на невозможность просмотра видео. Новосибирская область оказалась в топ-5 самых проблемных регионов.
По словам новосибирского блогера и общественника Валерия Котельникова, известного как Сибирский наблюдатель, Youtube в декстопной версии работал до ночи. Но с утра ролики загружаться перестали.
«Это огромный пласт образовательного контента. Сталкиваешься с проблемой — за ее решениями идешь в Youtube. Это огромный удар и по мелкому предпринимательству, как ранее закрытие Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена. — Прим. ред.). И если власти рады ограничению оппозиционных площадок, то страдают и совершенно провластные», — сказал блогер в разговоре с корреспондентом Atas.info.
Котельников добавил, что сервисы VPN могут помочь обойти трудности, но это ограничение скорости, а значит, и качества видео.
Ранее власти заявили, что намерены замедлять Youtube. Таким образом они собираются бороться с неприемлемым для политики страны контентом.