Семь законов августа, которые навсегда изменят жизнь россиян

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В августе произойдут серьезные трансформации законодательной базы страны. Рассказываем, какие нововведения вступают в силу и навсегда изменят жизнь не только новосибирцев, но и всех граждан Российской Федерации.
На прибавку смогут рассчитывать пенсионеры, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность. Максимальный рост пенсии составит 399 рублей. Складывается добавка из баллов, но не более трех. Стоимость одного составляет 133 рубля.
Все лица, которые подпишут контракт для службы в зоне СВО, смогут получить единовременную выплату 400 тыс рублей. Ранее размер перечисленных средств составлял 195 тыс.
На портале с августа начнут размещать информацию обо всех обращениях в официальные органы, а также полученные ответы. На портале также откроется возможность записи на прием.
С начала августа начнет действовать отдельный ГОСТ для экологичных частных домов. К числу таких строений следует относить те, в которых оказание пагубного воздействия на окружающую среду сведено к минимальным значениям.
Для получения единого пособия в новом регионе пребывания больше не потребуется сразу предоставлять подтверждений. Соцфонд сам будет проверять информацию. Размер выплаты будет рассчитываться с учетом нуждаемости конкретного получателя.
Все финансовые учреждения с 5 августа будут обязаны хранить всю информацию, которая отражает взаимодействие с должниками. Это касается и переписок, и телефонных разговоров. Срок хранения составит три года.
Гражданин получит возможность на Госуслугах проверить, какие сим-карты и в каком количестве на него оформлены. Если же выяснится, что к персональным данным привязан какой-то номер, то можно будет подать заявку на расторжение договора с оператором.