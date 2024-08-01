Сколько получает мэр Новосибирска и его замы — смотрим и удивляемся

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сейчас фиксированная часть оплаты труда Максима Кудрявцева равна 58 153 рубля. Размер и перечень допвыплат прописаны в положении об оплате труда.
Аналогичная ситуация с начислением заработной платы начальникам департаментов. Оклады заместителей градоначальника составляют 15 813 рублей, у начальников департаментов чуть меньше — 14 393 рубля.
При этом конкретную заработную плату мэра и его подчиненных в мэрии раскрывать не стали, сославшись на закон о персональных данных.