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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Сколько получает мэр Новосибирска и его замы — смотрим и удивляемся

Сколько получает мэр Новосибирска и его замы — смотрим и удивляемся

1 августа 2024, 08:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Заработная плата мэра Новосибирска состоит из оклада и других выплат, сказано в официальном ответе мэрии.

Сейчас фиксированная часть оплаты труда Максима Кудрявцева равна 58 153 рубля. Размер и перечень допвыплат прописаны в положении об оплате труда.

Аналогичная ситуация с начислением заработной платы начальникам департаментов. Оклады заместителей градоначальника составляют 15 813 рублей, у начальников департаментов чуть меньше — 14 393 рубля.

При этом конкретную заработную плату мэра и его подчиненных в мэрии раскрывать не стали, сославшись на закон о персональных данных.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Мэр#Мэр Новосибирска
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