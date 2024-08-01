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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

Смягчили наказание виновнику ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Лучанский

Смягчили наказание виновнику ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Лучанский

1 августа 2024, 06:04
Фото: скриншот видео телекомпании ОТС
Ранее Никита Лазьков подавал апелляцию с просьбой заменить лишение свободы на общественные работы, 1 августа прошение удовлетворено, сообщает пресс-служба судов Новосибирской области.

Суд в Новосибирске заменил неотбытую часть наказания принудительными работами на 2 года 4 месяца. Также с его зарплаты будут удерживать 10% в счет государства.

Первоначально суд приговорил Лазькова к 6,5 лет лишения свободы. Ходатайства о смягчении наказания он подавал с 2022 года.

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Журналист «ГТРК Новосибирск» Антон Лучанский погиб весной 2020 года. Его сбил 27-летний Никита Лазьков на «Мерседесе». Позже следствие установило, что водитель был наркотическими веществами.

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