Смягчили наказание виновнику ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Лучанский

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Суд в Новосибирске заменил неотбытую часть наказания принудительными работами на 2 года 4 месяца. Также с его зарплаты будут удерживать 10% в счет государства.
Первоначально суд приговорил Лазькова к 6,5 лет лишения свободы. Ходатайства о смягчении наказания он подавал с 2022 года.
Журналист «ГТРК Новосибирск» Антон Лучанский погиб весной 2020 года. Его сбил 27-летний Никита Лазьков на «Мерседесе». Позже следствие установило, что водитель был наркотическими веществами.