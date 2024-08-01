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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 13:12

Стало известно, будут ли в День ВДВ отключать фонтаны в Новосибирске

Стало известно, будут ли в День ВДВ отключать фонтаны в Новосибирске

1 августа 2024, 12:42
В Новосибирске 2 августа, как и по всей России, отмечается День Воздушно-десантных войск. Будут ли отключать фонтаны, рассказали Atas.info представители предприятия «Горфонтан».

В Новосибирске в пятницу, 2 августа, пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Будут ли работать городские фонтаны в этот день?

«Фонтаны в Новосибирске будут осуществлять работу в обычном режиме. Отключений не запланировано», — сообщили Atas.info представители предприятия «Горфонтан».

Известно, что в предыдущие годы в связи с традицией десантников в День ВДВ купаться в фонтанах их не только отключали, но и осушали, дабы избежать возможных травм и поломки сложного оборудования.

Напомним, ранее глава новосибирского «Горфонтана» Валерий Науменко покинул свой пост, но новый директор предприятия Виталий Трубин уволился по собственному желанию после двух рабочих дней.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Фонтан#ВДВ#Горфонтан
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