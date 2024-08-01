Стало известно, будут ли в День ВДВ отключать фонтаны в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Новосибирске в пятницу, 2 августа, пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Будут ли работать городские фонтаны в этот день?
«Фонтаны в Новосибирске будут осуществлять работу в обычном режиме. Отключений не запланировано», — сообщили Atas.info представители предприятия «Горфонтан».
Известно, что в предыдущие годы в связи с традицией десантников в День ВДВ купаться в фонтанах их не только отключали, но и осушали, дабы избежать возможных травм и поломки сложного оборудования.
Напомним, ранее глава новосибирского «Горфонтана» Валерий Науменко покинул свой пост, но новый директор предприятия Виталий Трубин уволился по собственному желанию после двух рабочих дней.