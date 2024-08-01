Цыгане устроили разборки с поножовщиной в густонаселенном районе Новосибирска

Инцидент произошел на улице Высоцкого. На кадрах, снятых местными жителями, запечатлен неравный бой — двое мужчин борются против одного. В итоге они скрываются, их оппонент следует за ними, все трое скрываются за деревьями. Драка сопровождается громкими криками местных, к которым примешиваются детские голоса.