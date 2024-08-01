Цыгане устроили разборки с поножовщиной в густонаселенном районе Новосибирска

Posted 1 августа, 04:22
Published 1 августа, 04:22
Modified 1 августа, 07:46
Updated 1 августа, 07:46
Инцидент произошел на улице Высоцкого. На кадрах, снятых местными жителями, запечатлен неравный бой — двое мужчин борются против одного. В итоге они скрываются, их оппонент следует за ними, все трое скрываются за деревьями. Драка сопровождается громкими криками местных, к которым примешиваются детские голоса.
В полиции ответили, что проводят проверку.
«Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее суд отправил под стражу участника резни в новосибирской электричке. Мужчину цыганской национальности обвиняют в покушении на убийство.