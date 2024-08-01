В лагере под Новосибирском держат похищенных детей из Луганска: правда или фейк

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Россияне похитили и удерживают детей из Луганска в одном из военных лагерей под Новосибирском, где их насильно милитаризируют, сообщают украинские СМИ. Речь идет о палаточном лагере движения «Юнармия». Эту информацию пересылают в российских социальных сетях.
Действительно, 11 подростков из Беловодского района ЛНР, над которым Новосибирская область взяла шефство еще в 2022 году, приехали на лето в лагерь «Юнармии». Об этом сообщает сайт администрации региона. В молодежное движение они вступили еще у себя на родине и чтобы поехать в лагерь, прошли конкурсный отбор, поскольку желающих было очень много.
«Программа смен палаточного лагеря является частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы, способствующей повышению интереса молодёжи к освоению военных профессий и службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении правительство Новосибирской области.
Стоит заметить, что юнармейцы из ЛНР уже ранее бывали в Новосибирской области и даже принимали участие в Параде Победы 9 мая.