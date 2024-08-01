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Речь идет о палаточном лагере движения «Юнармия»

В лагере под Новосибирском держат похищенных детей из Луганска: правда или фейк

1 августа 2024, 10:41
Фото: bogatyr.club
Речь идет о палаточном лагере движения «Юнармия»
В соцсетях активно распространяется информация о том, что якобы под Новосибирском насильственно удерживают подростков из ЛНР, против их воли прививая военные знания. Разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Россияне похитили и удерживают детей из Луганска в одном из военных лагерей под Новосибирском, где их насильно милитаризируют, сообщают украинские СМИ. Речь идет о палаточном лагере движения «Юнармия». Эту информацию пересылают в российских социальных сетях.

Действительно, 11 подростков из Беловодского района ЛНР, над которым Новосибирская область взяла шефство еще в 2022 году, приехали на лето в лагерь «Юнармии». Об этом сообщает сайт администрации региона. В молодежное движение они вступили еще у себя на родине и чтобы поехать в лагерь, прошли конкурсный отбор, поскольку желающих было очень много.

«Программа смен палаточного лагеря является частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы, способствующей повышению интереса молодёжи к освоению военных профессий и службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении правительство Новосибирской области.

Стоит заметить, что юнармейцы из ЛНР уже ранее бывали в Новосибирской области и даже принимали участие в Параде Победы 9 мая.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ЛНР#Лагерь#Фейк#Юнармия
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