В лагере под Новосибирском держат похищенных детей из Луганска: правда или фейк

Действительно, 11 подростков из Беловодского района ЛНР, над которым Новосибирская область взяла шефство еще в 2022 году, приехали на лето в лагерь «Юнармии». Об этом сообщает сайт администрации региона. В молодежное движение они вступили еще у себя на родине и чтобы поехать в лагерь, прошли конкурсный отбор, поскольку желающих было очень много.