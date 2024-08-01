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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Оператор беспилотника — одна из наиболее востребованных сегодня профессий

В Новосибирской области приступил к занятиям первый увеличенный набор операторов БПЛА

1 августа 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
Оператор беспилотника — одна из наиболее востребованных сегодня профессий
Из-за большого интереса к этой специальности пришлось увеличить количество учебных групп, сообщили в правительстве Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений по программе «Служи со своими», где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. Эксклюзивный подход к выбору подразделения для прохождения службы реализован по просьбам контрактников правительством Новосибирской области и военным комиссариатом. Также военнослужащим предоставлены возможности получения востребованных военных специальностей.

Одна из самых популярных специальностей, по которой проходят обучение контрактники, — оператор беспилотных летательных аппаратов. В связи с большим запросом на прохождение курса в регионе было принято решение об увеличении количества обучающихся, теперь обучение будет проводиться одновременно в трёх группах.

«Наш центр существует уже два года, за это время мы успешно подготовили многих бойцов. В дальнейшем планируем расширяться и задействовать подготовку не только операторов БПЛА, но и других категорий, как военнослужащих, так и гражданских. Помимо направления оператора, у нас в номер расчета входит должность инженера. Каждому инженеру в течение подготовки дается задание, где он с нуля из деталей собирает дрон. Если были выявлены какие-либо неисправности технического средства, то под руководством инструктора уже исправляются данные недочеты», — рассказал руководитель учебного центра «Звезда» Амир.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов отметил, что такие специалисты, как операторы беспилотных летательных аппаратов, нужны во всех подразделениях.

Напомним, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым указом президента России и региональной — 405 тысяч рублей.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.

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#Новосибирск#Контракт#СВО#Обучение#БПЛА
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