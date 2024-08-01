В Новосибирской области приступил к занятиям первый увеличенный набор операторов БПЛА

Напомним, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым указом президента России и региональной — 405 тысяч рублей.