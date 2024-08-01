В топ-5 самых криминальных городов попал Новосибирск

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Новосибирск оказался на пятом месте, уступив только Одессе, Днепру, Минску, Харькову (расставлены в порядке убывания криминальности). Важно отметить, что рассматривались города, которые расположены в странах Восточной Европы.
Новосибирск — не единственный город, который вошел в рейтинг. В нем также представлены Санкт-Петербург (11 строчка), Москва (13) и Нижний Новгород (19).
Отметим, рейтинг носит субъективный характер, его формируют пользователи.
Ранее полиция назвала самый криминальный район Новосибирска.