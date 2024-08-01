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В топ-5 самых криминальных городов попал Новосибирск

В топ-5 самых криминальных городов попал Новосибирск

1 августа 2024, 07:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Такая информация получена в ходе опроса пользователей ресурса Numbeo, многие сочли получившие данные спорными.

Новосибирск оказался на пятом месте, уступив только Одессе, Днепру, Минску, Харькову (расставлены в порядке убывания криминальности). Важно отметить, что рассматривались города, которые расположены в странах Восточной Европы.

Новосибирск — не единственный город, который вошел в рейтинг. В нем также представлены Санкт-Петербург (11 строчка), Москва (13) и Нижний Новгород (19).

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Отметим, рейтинг носит субъективный характер, его формируют пользователи.

Ранее полиция назвала самый криминальный район Новосибирска.

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