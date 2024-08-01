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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске — обзор цен

Здравствуй, школа: сколько стоит подготовить ребенка к учебному году в 2024

1 августа 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Новосибирске — обзор цен

Во сколько обойдутся сборы в школу родителям в 2024 году, если покупать новые вещи или брать их с рук, подсчитали аналитики Авито.

Школьная форма

Родителям мальчиков можно обойтись покупкой классических брюк и рубашек. Купить брюки можно за 800 рублей, рубашку — за 600 рублей.

У девочек вариантов больше, они могут носить как брюки, так и юбки и платья. Брюки для школьницы можно купить за 600 рублей, платье и юбку — за 700 рублей.

Форму для физкультуры на сайте Авито можно прикупить за 1,7 тысячи рублей. За кроссовки придется отдать порядка 900 рублей.

Собираем ранец

Школьную сумку нужно выбирать особенно придирчиво. От него зависит, насколько комфортно ребенок будет переносить тяжести (не только учебы, но и книг). В среднем ранец на Авито продают за 1,2 тысячи рублей. Но ради здоровья можно и раскошелиться. Так, за 7,8 тысячи рублей можно приобрести ортопедический рюкзак немецкого производителя.

Набор тетрадей в среднем стоит 350 рублей. Простой пенал с минимальным наполнением можно приобрести от 300 рублей.

Домашние задания

Ребенку нужно место для выполнения домашних заданий. Первым делом берем письменный стол. На Авито средняя цена за хороший стол составит 4,5 тысячи рублей, а качественное компьютерное кресло — 3 тысячи. В среднем лэптоп обойдется в 29 тысяч рублей, но простой ноутбук с рук можно купить и за 5 тысяч.

Итого

Весь комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 6,3 тысячи рублей, а купленный «с рук» — в 5,4 тысячи рублей. Аналогичный новый комплект для девочки будет стоить 7,3 тысячи рублей и почти 5 тысяч в состоянии б/у.

Комплект из письменного стола, кресла и ноутбука в среднем обойдется в 36,5 тысячи рублей.

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Ранее мы сообщали, что в Новосибирске 1 сентября не будет школьных линеек.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Россия
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