Здравствуй, школа: сколько стоит подготовить ребенка к учебному году в 2024

Школьную сумку нужно выбирать особенно придирчиво. От него зависит, насколько комфортно ребенок будет переносить тяжести (не только учебы, но и книг). В среднем ранец на Авито продают за 1,2 тысячи рублей. Но ради здоровья можно и раскошелиться. Так, за 7,8 тысячи рублей можно приобрести ортопедический рюкзак немецкого производителя.