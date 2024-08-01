Здравствуй, школа: сколько стоит подготовить ребенка к учебному году в 2024

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Родителям мальчиков можно обойтись покупкой классических брюк и рубашек. Купить брюки можно за 800 рублей, рубашку — за 600 рублей.
У девочек вариантов больше, они могут носить как брюки, так и юбки и платья. Брюки для школьницы можно купить за 600 рублей, платье и юбку — за 700 рублей.
Форму для физкультуры на сайте Авито можно прикупить за 1,7 тысячи рублей. За кроссовки придется отдать порядка 900 рублей.
Школьную сумку нужно выбирать особенно придирчиво. От него зависит, насколько комфортно ребенок будет переносить тяжести (не только учебы, но и книг). В среднем ранец на Авито продают за 1,2 тысячи рублей. Но ради здоровья можно и раскошелиться. Так, за 7,8 тысячи рублей можно приобрести ортопедический рюкзак немецкого производителя.
Набор тетрадей в среднем стоит 350 рублей. Простой пенал с минимальным наполнением можно приобрести от 300 рублей.
Ребенку нужно место для выполнения домашних заданий. Первым делом берем письменный стол. На Авито средняя цена за хороший стол составит 4,5 тысячи рублей, а качественное компьютерное кресло — 3 тысячи. В среднем лэптоп обойдется в 29 тысяч рублей, но простой ноутбук с рук можно купить и за 5 тысяч.
Весь комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 6,3 тысячи рублей, а купленный «с рук» — в 5,4 тысячи рублей. Аналогичный новый комплект для девочки будет стоить 7,3 тысячи рублей и почти 5 тысяч в состоянии б/у.
Комплект из письменного стола, кресла и ноутбука в среднем обойдется в 36,5 тысячи рублей.