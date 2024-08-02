Анна Терешкова обсудила с генералом Минобороны будущее Новосибирска

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Анна Терешкова, в мае 2024 года покинувшая пост вице-мэра, сообщила на своей странице во ВКонтакте, что обсудила «несколько проектов для Новосибирка» с заместителем главкома сухопутными войсками РФ, генералом-майором Сергеем Марковчиным. Причем инициатива, по словам Терешковой, исходила от высокопоставленного военного.
«Очень рада, что новосибирцы, где бы они не были, и какие бы должности не занимали, всегда думают о развитии нашего прекрасного города», — написала Анна Терешкова.
До января 2024 года Сергей Марковчин занимал должность начальника Новосибирского высшего военного командного училища. Позже указом президента Владимира Путина был отправлен на повышение.