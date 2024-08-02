Анна Терешкова обсудила с генералом Минобороны будущее Новосибирска

Анна Терешкова, в мае 2024 года покинувшая пост вице-мэра, сообщила на своей странице во ВКонтакте, что обсудила «несколько проектов для Новосибирка» с заместителем главкома сухопутными войсками РФ, генералом-майором Сергеем Марковчиным. Причем инициатива, по словам Терешковой, исходила от высокопоставленного военного.