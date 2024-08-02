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Updated Сегодня, 12:54

Генерал ранее много лет служил в Новосибирске

Анна Терешкова обсудила с генералом Минобороны будущее Новосибирска

2 августа 2024, 12:52
Фото: страница ВК Анны Терешковой
Генерал ранее много лет служил в Новосибирске
Бывшая вице-мэр Новосибирска словно и не покидала своего поста, если судить по соцсетям экс-чиновницы.

Анна Терешкова, в мае 2024 года покинувшая пост вице-мэра, сообщила на своей странице во ВКонтакте, что обсудила «несколько проектов для Новосибирка» с заместителем главкома сухопутными войсками РФ, генералом-майором Сергеем Марковчиным. Причем инициатива, по словам Терешковой, исходила от высокопоставленного военного.

«Очень рада, что новосибирцы, где бы они не были, и какие бы должности не занимали, всегда думают о развитии нашего прекрасного города», — написала Анна Терешкова.

До января 2024 года Сергей Марковчин занимал должность начальника Новосибирского высшего военного командного училища. Позже указом президента Владимира Путина был отправлен на повышение.

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#Общество#Новосибирск#Минобороны#Анна Терешкова#Проекты
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