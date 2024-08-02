Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Дом №110 на улице Краскома в новосибирском Барабинске был признан аварийным еще лет 15 назад. Как рассказала корреспонденту Atas.info Надежда Александровна, изначально на этапе строительства были допущены ошибки — бревна были уложены неровно. Да так, что в щели задувал ветер, зимой стоял невыносимый холод. Позже щели заколотили фанерой, при этом закрыв проводку.
В январе 2023 года дом сгорел. Как позже установит экспертиза — причиной стало замыкание электропроводки, пожар произошел по независящим от собственницы причинам. Спасло то, что за полгода до пожара Надежда Александровна забрала мать к себе. Вторая половина дома тоже пустовала.
Семья планировала получить компенсацию за сгоревший дом, но в администрации Барабинского района их направили в суд. Утраченную недвижимость оценили в 2,7 млн рублей. Эту сумму администрация должна была выплатить в течение месяца после вынесения решения. Но власти оказались не готовы к такому повороту событий и подали апелляцию с целью получить годовую отсрочку. Администрация делала упор на отсутствие финансирования по программе переселения из аварийного жилья, но суд счет эти доводы несущественными.
На данный момент пенсионерка ждет исполнения решения суда уже год. Дочь Веры Гаврииловны беспокоится, что когда администрация наконец-таки выплатит компенсацию, цены на жилье уйдут далеко вперед.
«Жилье дорожает, а ее здоровье ухудшается. Неужели нельзя обеспечить комфортные условия для труженицы тыла? Таких людей остались единицы», — сокрушается Надежда Александровна.
9 августа администрация будет в очередной раз ходатайствовать об отсрочке выплаты для бабушки на год.
Дочь труженицы тыла обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Аксёненко. Он планирует обратиться в прокуратуру.
«По поступившему на мое имя письму жительницы Барабинска, труженицы тыла, в котором она сообщает о затягивании выплаты компенсации за сгоревшее жилье, я в ближайшее время намерен обратиться в прокуратуру», — сказал Александру Аксёненко.
Ранее мы сообщали, что мэрия Новосибирска готова заплатить 1,6 млн рублей за снос двух бараках в разных районах города.