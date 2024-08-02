Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района

Семья планировала получить компенсацию за сгоревший дом, но в администрации Барабинского района их направили в суд. Утраченную недвижимость оценили в 2,7 млн рублей. Эту сумму администрация должна была выплатить в течение месяца после вынесения решения. Но власти оказались не готовы к такому повороту событий и подали апелляцию с целью получить годовую отсрочку. Администрация делала упор на отсутствие финансирования по программе переселения из аварийного жилья, но суд счет эти доводы несущественными.