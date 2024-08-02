Бойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в Новосибирске

Днем в пятницу, 2 августа, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Красном проспекте. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в одной из квартир горели домашние вещи, а едкий дым заполонил подъезд.