Бойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Днем в пятницу, 2 августа, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Красном проспекте. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в одной из квартир горели домашние вещи, а едкий дым заполонил подъезд.
Огонь оперативно потушили, из жилища, где произошло возгорание, эвакуировали пьяную женщину. Ее пожилую соседку пришлось доставлять во двор при помощи спасательного устройства. Для проветривания подъезда пришлось применять специальный дымосос.
В ликвидации последствий пожара участвовали 30 человек и 8 спецмашин, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.