Что будет с ценами на бензин в России после введенного запрета на экспорт

В Госдуме впервые предложили усилить регулирование продаж топлива на внутреннем рынке. Независимым трейдерам и АЗС может быть предоставлена возможность покупать больше нефтепродуктов на открытом рынке. Идея увеличить объем торгов с 13 до 20% не нашла отклика у Минэнерго и правительства, хотя логика проста: больше предложения — ниже цены. Тем не менее, власти предпочитают оставаться в рамках строгого регулирования, так как это обеспечивает им больше контроля.