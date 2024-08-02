Что будет с ценами на бензин в России после введенного запрета на экспорт

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Цены на нефть снова пошли вверх, и правительство прибегло к самому доступному способу регулирования — возобновило запрет на экспорт, который должен сдержать рост цен, пишут «Новые известия».
Эксперт ТЭК Кирилл Родионов отметил, что политика запретов в отношении экспорта топлива идет по кругу по схеме «рост цен — запрет — стабилизация — снятие запрета» и напрямую связана с действиями нефтяных компаний, не желающих умерить свои аппетиты.
Цены на топливо на российских автозаправках превышают порог инфляции. С начла 2024 года наибольший рост показал бензин — 5,2%. Литр дизеля вырос до 66,53 рубля.
Рост на АИ-95 и АИ-92 был отмечен на АЗС еще в мае. Сейчас средняя цена литра 95-го превышает 57 рублей, 92-го — 52 рубля.
В Новосибирской области в конце июля цены за литр топлива составляет: дизель — 68, 76, АИ — 92 — 51,53 рубля, АИ — 95 — 55,37 рублей.
Несмотря на принятые правительством меры, за год стоимость топлива показала существенный рост, превысив показатели августа-сентября 2023 года, когда цены били рекорды.
Ряд экспертов отрасти призывает власти к реформированию нефтегазовой отрасли, но пока это лишь предложения.
Вопрос о будущем бензина за рамками нового запрета пока даже не обсуждается. Нефтяная отрасль, обеспечивающая 30% доходов бюджета, сталкивается с множеством трудностей, вызванных СВО и санкциями. Нефтяные компании продолжают восстанавливать НПЗ, пострадавшие от украинских дронов, на свои средства. Кто должен обеспечивать защиту заводов от новых атак, остается нерешенным вопросом. Если боевые действия продолжатся, обсуждение размещения комплексов ПВО «Панцирь» станет неизбежным. Это может увеличить затраты нефтяной отрасли и привести к росту цен на бензин. Дополнительные санкции на экспорт также могут негативно сказаться на внутреннем рынке.
В Госдуме впервые предложили усилить регулирование продаж топлива на внутреннем рынке. Независимым трейдерам и АЗС может быть предоставлена возможность покупать больше нефтепродуктов на открытом рынке. Идея увеличить объем торгов с 13 до 20% не нашла отклика у Минэнерго и правительства, хотя логика проста: больше предложения — ниже цены. Тем не менее, власти предпочитают оставаться в рамках строгого регулирования, так как это обеспечивает им больше контроля.