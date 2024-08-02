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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

ДТП стало больше

Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в Новосибирске

2 августа 2024, 07:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ДТП стало больше

Самокатчики в Новосибирске стали устраивать ДТП втрое больше, чем в 2023 году

В три раза за год выросло число ДТП с электросамокатами в Новосибирске, сообщили в Госавтоинспекции на запрос Atas.info.

Как показывает статистика по числу ДТП, в 2024 году случилось 66 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, которые управляли СИМами (средствами индивидуальной мобильности). К таким видам транспортных средств относятся электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса, а также электросамокаты.

В результате данных аварийных ситуаций, пострадали 70 человек. Основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

«В 22 случаях, связанных с наездом на пешеходов лицами, управляющими электросамокатами, пострадали 23 человека, из них 9 несовершеннолетних», — сообщили Atas.info в ГАИ.

Шокирующей становится статистика за 2023 год. За аналогичный период сначала года до конца июля, произошло всего лишь 26 подобных ДТП. Тогда 25 человек пострадали, а один погиб. Это в три раза меньше, чем отмечают сейчас.

В текущем году в отношении лиц, передвигающихся с использованием средств индивидуальной мобильности, составлено более 760 административных протоколов, а в 2023 году их было всего 15.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Самокаты#Электросамокаты#Статистика
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