Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Как показывает статистика по числу ДТП, в 2024 году случилось 66 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, которые управляли СИМами (средствами индивидуальной мобильности). К таким видам транспортных средств относятся электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса, а также электросамокаты.
В результате данных аварийных ситуаций, пострадали 70 человек. Основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.
«В 22 случаях, связанных с наездом на пешеходов лицами, управляющими электросамокатами, пострадали 23 человека, из них 9 несовершеннолетних», — сообщили Atas.info в ГАИ.
Шокирующей становится статистика за 2023 год. За аналогичный период сначала года до конца июля, произошло всего лишь 26 подобных ДТП. Тогда 25 человек пострадали, а один погиб. Это в три раза меньше, чем отмечают сейчас.
В текущем году в отношении лиц, передвигающихся с использованием средств индивидуальной мобильности, составлено более 760 административных протоколов, а в 2023 году их было всего 15.