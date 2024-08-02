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Как отмечают День ВДВ

День ВДВ 2024: что десантники творят на улицах Новосибирска

2 августа 2024, 02:19
Фото: 1MI
Как отмечают День ВДВ
2 августа ежегодно в России представители ВДВ отмечают свой праздник: рассказываем, как десантники празднуют день Воздушно-десантных войск в 2024 году.

День ВДВ — дата

Профессиональный праздник встречают в последний месяц лета. Дата (2 августа) утверждена президентом в 2006 году, поэтому она не «плавает», как многие торжества в стране. Само событие в жизни российской армии, а именно день рождения «крылатой пехоты», появилось в 1930 году. Праздник «голубых беретов» — не выходной, однако десантники стараются в этот день соблюдать все устоявшиеся традиции.

День ВДВ отмечается 2 августаДень ВДВ отмечается 2 августа
День ВДВ отмечается 2 августа
Фото: 1MI

Атрибуты ВДВ

Неофициальный гимн десантников — песня «Расплескалась синева», а девиз «Никто кроме нас». Важный атрибут — это флаг. На нем изображены зеленая (как земля), а также голубая (как небо) полоски. Их окружают самолеты. Утром ВДВ-шники катаются на машинах с развешанным флагом, а также он появляется из окон домов, где живут бойцы.

 

Традиции десантников

Во-первых, в этот день награждают выдающихся десантников специальными наградами или подарками, а также им присваивают звания. Во-вторых, сами десантники стараются широко отметить свой профессиональный праздник, поэтому об этом дне ходят настоящие легенды.

Считается, что 2 августа не обходится без конфликтов. Однако «ветераны» это не поддерживают, поэтому все ЧП, в основном, устраивают лица со стороны.

Самой яркой традицией праздника является купание в фонтанах. Есть несколько версий, почему это происходит: десантники купаются в фонтанах, чтобы смыть неудачи, в честь покровителя ВДВ пророка Ильи; из-за поверья, что это последний день, когда можно купаться; считается, что эта традиция некая «близость к небу», ведь оно отражается в воде; купание в фонтанах — это «неуязвимость» и возможность показать, что они не боятся никаких опасностей. Зачастую в этот день фонтаны просто отключают.

Еще одной традицией считается разбивание бутылок. Есть легенда, что однажды генерал увидел пьяного солдата и спросил, может ли тот разбить бутылку об голову, затем именно так подчиненные начали доказывать, что они являются представителями ВДВ.

Стало известно, будут ли в День ВДВ отключать фонтаны в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Армия#Праздник#ВДВ
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