День ВДВ 2024: что десантники творят на улицах Новосибирска

Самой яркой традицией праздника является купание в фонтанах. Есть несколько версий, почему это происходит: десантники купаются в фонтанах, чтобы смыть неудачи, в честь покровителя ВДВ пророка Ильи; из-за поверья, что это последний день, когда можно купаться; считается, что эта традиция некая «близость к небу», ведь оно отражается в воде; купание в фонтанах — это «неуязвимость» и возможность показать, что они не боятся никаких опасностей. Зачастую в этот день фонтаны просто отключают.