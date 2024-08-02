Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском

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Published Сегодня, 06:56
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Новосибирское МКУ «Управление дорожного строительства» заключило договор с АО «Новосибирскавтодор» на подготовительный этап строительства автомобильной дороги к строящемуся микрорайону Клюквенный. Контракт, с текстом которого ознакомился корреспондент Atas.Info, предусматривает снос деревьев с диаметром ствола 16 сантиметров и более и утилизацию древесины на полигонах для захоронения твердых коммунальных отходов.
Срок исполнения контракта — до 6 декабря 2024 года.
Стоимость выполнения работ составляет 4,578 млн рублей.
Микрорайон Клюквенный, расположенный между жилмассивами Снегири и Родники, займет площадь 207 гектаров. Здесь планируется построить около 1 млн квадратных метров нового жилья.