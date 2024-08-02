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В ближайшее время начнется вырубка деревьев

Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском

2 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI
В ближайшее время начнется вырубка деревьев
Заключен контракт на вырубку деревьев на месте будущей автомагистрали, следует из документации, которая имеется в распоряжении Atas.Info.

Новосибирское МКУ «Управление дорожного строительства» заключило договор с АО «Новосибирскавтодор» на подготовительный этап строительства автомобильной дороги к строящемуся микрорайону Клюквенный. Контракт, с текстом которого ознакомился корреспондент Atas.Info, предусматривает снос деревьев с диаметром ствола 16 сантиметров и более и утилизацию древесины на полигонах для захоронения твердых коммунальных отходов.

Срок исполнения контракта — до 6 декабря 2024 года.

Стоимость выполнения работ составляет 4,578 млн рублей.

Микрорайон Клюквенный, расположенный между жилмассивами Снегири и Родники, займет площадь 207 гектаров. Здесь планируется построить около 1 млн квадратных метров нового жилья.

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#Новосибирск#Строительство#Дорога#Деревья#Микрорайон Клюквенный#Вырубка
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