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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска

Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска

2 августа 2024, 05:36
Фото: телеграм-канал «Птичка на проводе»
На сибирских просторах обнаружили экзотическую птицу, видео опубликовано в телеграм-канале «Птичка на проводе».

Автор телеграм-канала, старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева пояснила, что на видео — вовсе не птица, а насекомое.

Бражники по своей сути являются бабочками, могут развивать большую скорость и зависать над цветком, из которого хоботком добывают нектар. Может встречаться как в тропиках, так и северных широтах.

Видео: телеграм-канал «Птичка на проводе»

Бражники способны зависать в воздухе, как стрекозы или колибри. Полет бражников напоминает птичий. Насекомое делает мах крыльями примерно 85 раз в секунду — больше, чем некоторые колибри.

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#Алёна Рогонова#Видео#Наука#Новосибирск#Птицы#Насекомые
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