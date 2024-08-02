Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Автор телеграм-канала, старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева пояснила, что на видео — вовсе не птица, а насекомое.
Бражники по своей сути являются бабочками, могут развивать большую скорость и зависать над цветком, из которого хоботком добывают нектар. Может встречаться как в тропиках, так и северных широтах.
Бражники способны зависать в воздухе, как стрекозы или колибри. Полет бражников напоминает птичий. Насекомое делает мах крыльями примерно 85 раз в секунду — больше, чем некоторые колибри.