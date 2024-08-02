Какие артисты из России попали в мировые чарты?

Композиция Welcome to St. Tropez, исполненная популярным российским рэпером Тимати, стремительно обрела популярность и попала в различные музыкальные чарты. В частности, на Billboard Luxembourg Digital Songs она заняла первое место, в то время как в Германии ей удалось занять лишь вторую позицию, а во Франции и Австрии — седьмую. В Billboard Global Dance Songs трек оказался на девятом месте.