Какие артисты из России попали в мировые чарты?

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Необходимо также отметить, что ряд российских исполнителей в разные года занимали первые места в международных музыкальных чартах.
Как сообщает newia.ru, песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель снова стала актуальной. Несмотря на то, что ей уже два десятка лет, в минувшем году она поднялась на третью позицию чарта Viral 50. Более 15 тысяч пользователей соцсетей создали креативные ролики, вдохновляясь строками «Попробуй джага-джага».
Композиция Before You Love Me, которую записала Алсу после своего участия в «Евровидении-2000», достигла двадцать седьмого места в мировом рейтинге. Более того, этот трек удерживался в мировом хит-параде в течение 3 недель.
Композиция Welcome to St. Tropez, исполненная популярным российским рэпером Тимати, стремительно обрела популярность и попала в различные музыкальные чарты. В частности, на Billboard Luxembourg Digital Songs она заняла первое место, в то время как в Германии ей удалось занять лишь вторую позицию, а во Франции и Австрии — седьмую. В Billboard Global Dance Songs трек оказался на девятом месте.
Композиция Million Voices, с которой Полина Гагарина выступила на «Евровидении-2015» от России, также достигла значительных результатов. После её исполнения певица заняла заслуженное второе место, а сама песня возглавила чарты iTunes и UK Singles Chart.
На международной сцене группа Serebro добилась успеха благодаря двум англоязычным хитам — «Мама Люба» и Mi Mi Mi, которые смогли пройти в Japan Hot 100.
Настя Задорожная стала первой российской исполнительницей, которая вошла в американский музыкальный рейтинг, исполнив свой трек на русском языке.
В 2009 году песня под названием Wild! в исполнении Валерии добралась до музыкального рейтинга Billboard Hot Dance Club, стартовав с сорок восьмого места и впоследствии поднявшись до двадцать пятого. Этот чарт включает треки, которые пользуются спросом в клубах и ночных заведениях на всей территории Соединенных Штатов.