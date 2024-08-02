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Работника ищут в баню

Кавист, пармейстер: топ самых необычных вакансий в Новосибирске

2 августа 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney
Работника ищут в баню

Составлен топ самых необычных вакансий июля в Новосибирске

В Новосибирской области назвали самые нетипичные вакансии, топ делал сервис по поиску работы.

Среди тысяч вакансий в июле требовались такие необычные специалисты, как пармейстер. Это человек, которые проводит банные практики. Работодателю требуется здоровый специалист, ведь ему предстоит работать при высоких температурах. Зарплата начинается от 50 до 100 тысяч рублей.

Еще одним востребованные сотрудником стал кавист, которая ищет винотека. Работник должен подбирать напитки для гостей и следить за продукцией. Зарплата начинается от 55 тысяч рублей. Среди бонусов: возможность посещать лекции, дегустации и тренинги.

В список необычных вакансий также вошли: работа с честным знаком (маркировка товаров), ревизор, ключник, хаус мастер, аэродизайнер, пекоплавщик, сообщает Hh.ru.

Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Вакансии#Специалист
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