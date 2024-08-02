Кавист, пармейстер: топ самых необычных вакансий в Новосибирске

Среди тысяч вакансий в июле требовались такие необычные специалисты, как пармейстер. Это человек, которые проводит банные практики. Работодателю требуется здоровый специалист, ведь ему предстоит работать при высоких температурах. Зарплата начинается от 50 до 100 тысяч рублей.